مقتل قائد وطيار بـ”الحرس الثوري الإيراني” بتحطّم طائرة أثناء قيامها بـ”عمليات قتالية على الحدود الجنوبية الشرقية”

طهران: أعلنت العلاقات العامة لمقرّ “القدس” للقوات البرية لـ “الحرس الثوري الإيراني” عن مقتل قائد وطيار إثر تعرّض طائرتهما لحادث، أثناء القيام بعمليات قتالية في منطقة سيركان الحدودية الجنوبية الشرقية.

ونقلت وكالة مهر للأنباء، عن بيان صادر عن العلاقات العامة لمقر “القدس” ما أوردته، اليوم الإثنين، عن “تعرّض طائرة جايرو بلن الخفيفة للغاية، تابعة للقوة البرية لحرس الثورة، لحادث أثناء قيامها بعمليات قتالية في منطقة سيركان الحدودية الجنوبية الشرقية”.

وأوضح البيان: “إن قائد لواء نينوى بمحافظة جلستان، العميد حميد مازندراني، وقائد طائرة جايرو بلن، حميد جندقي استشهدا إثر وقوع هذا الحادث”.

(د ب ا)