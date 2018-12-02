مقتل الجهادي المسؤول عن إعدام الرهينة الأمريكي بيتر كاسينغ في سوريا

واشنطن- “القدس العربي”:

أعلن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم (الدولة) أن غارة جوية في بادية سوريا قد أدت إلى مقتل عمر أبو العمران، وهو زعيم رفيع المستوى في الجماعة، شارك في قتل جندي سابق بالجيش الأمريكي.

وقُتل العمران في غارة طائرة بدون طيار إلى جانب “عدد اَخر من داعش”، كما أعلن التحالف، وكان الجهادي متورطاُ في عام 2014 في قطع رأس الجندي الأمريكي وعامل الاغاثة، بيتر كاسيغ، الذي تم رؤية مشاهد لعملية قتله في مقاطع فيديو معتمد من قبل المسؤولين الأمريكين.

وقال الكولونيل، شون رايان، إن عمران اعطى مؤشرات على أنه يشكل تهديدا وشيكا لقوات التحالف، وأنه كان ضالعا في قتل المواطن الأمريكي، والجندى بيتر كاسيغ مشيراً إلى أنه يرتبط ويشترك بشكل مباشر في عمليات إعدام عدد من السجناء الآخرين باعتباره مسؤولا كبيرا في (داعش).

وكان كاسيغ يبلغ من العمر 26 عاماً عندما تم القاء القبض عليه في أكتوبر/ تشرين أول في عام 2013 ، وكان يقدم المساعدات للسوريين الفارين من البلاد، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.

وتقوم الولايات المتحدة بغارات جوية في سوريا منذ عام 2014.

وقد انتقدت جماعات حقوق الإنسان التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، بسبب قيامه بقتل مدنيين سوريين خلال الهجمات، التي تهدف إلى إخراج قوات (داعش) من الأراضي التي ما زالت تسيطر عليها في البلاد.