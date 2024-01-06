منوعات | أبيض و أسود

مقتل الممثل الألماني كريستيان أوليفر مع ابنتيه بتحطم طائرة في الكاريبي- (فيديو)

6 - يناير - 2024

الممثل كريستيان أوليفر مع عائلته

حجم الخط
0

لوس انجليس: قضى الممثل الألماني كريستيان أوليفر مع ابنتيه في حادث تحطم طائرة خاصة في منطقة البحر الكاريبي، على ما أعلنت السلطات المحلية.

وأوضحت الشرطة عبر شبكات التواصل الاجتماعي أن الطائرة الصغيرة التي كانت تحمل الممثل المعروف بدورَيه في فيلمي “سبيد رايسر” و”سيفد باي ذي بِل”، تحطمت الخميس في المحيط “بعد لحظات قليلة من إقلاعها”، بالقرب من جزيرة بيتيت نيفيس الواقعة ضمن أرخبيل ساينت فنسنت أند ذي غرينادينز.

وأشار بيان الشرطة إلى أن “ثلاثة ركاب كانوا موجودين في الطائرة، هم كريستيان كليبسر”، وهو الاسم الحقيقي للممثل، وابنتاه.

وأفادت الشرطة بأن خفر السواحل “انتشلوا جثثهم من الطائرة، ثم أكد الطبيب الشرعي” وفاتهم. ويجري تشريح الجثة فيما فُتح تحقيق في الحادث.

وغادرت الطائرة جزيرة بيكيا منتصف النهار وكان يُفترَض أن تتجه إلى جزيرة ساينت لوتشيا، بحسب الشرطة.

وكان كريستيان أوليفر في الحادية والخمسين، وفي رصيده عدد من الأفلام والمسلسلات في ألمانيا وهوليوود.

ومن أبرز الأعمال التي مثّل فيها المسلسل الألماني “ألارم فور كوبرا 11″، وتولى أدواراً مساعِدة في أفلام أمريكية كبرى من أبرزها “سبيد رايسر” و”إنديانا جونز أند ذي دايل أوف ديستيني”.

(أ ف ب)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

الشرطة الألمانية: خطاب الاعتراف بالهجوم على مصنع تسلا “صحيح”
6 - مارس - 2024
 إصابة عدد من التلاميذ بمدرسة غرب ألمانيا والشرطة توقف مشتبهاً به
22 - فبراير - 2024
شاحنة تدهس عددا من المارة في مدينة باساو الألمانية ومقتل امرأة
29 - ديسمبر - 2023
ألمانيا.. شبهة “حريق عنصري” بمنزل يقطنه باكستانيون..والشرطة رصدت عبارة “الأجانب إلى الخارج”
27 - ديسمبر - 2023

اشترك في قائمتنا البريدية