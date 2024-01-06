مقتل الممثل الألماني كريستيان أوليفر مع ابنتيه بتحطم طائرة في الكاريبي- (فيديو)

لوس انجليس: قضى الممثل الألماني كريستيان أوليفر مع ابنتيه في حادث تحطم طائرة خاصة في منطقة البحر الكاريبي، على ما أعلنت السلطات المحلية.

وأوضحت الشرطة عبر شبكات التواصل الاجتماعي أن الطائرة الصغيرة التي كانت تحمل الممثل المعروف بدورَيه في فيلمي “سبيد رايسر” و”سيفد باي ذي بِل”، تحطمت الخميس في المحيط “بعد لحظات قليلة من إقلاعها”، بالقرب من جزيرة بيتيت نيفيس الواقعة ضمن أرخبيل ساينت فنسنت أند ذي غرينادينز.

Renowned #German Hollywood actor #Christian Oliver, 51, along with his two daughters, #Madita, 10, and Annik, 12, lost their lives in a plane crash off the coast of a #Caribbean island. pic.twitter.com/soGunk2wkd — shinenewshyd (@shinenewshyd) January 6, 2024

وأشار بيان الشرطة إلى أن “ثلاثة ركاب كانوا موجودين في الطائرة، هم كريستيان كليبسر”، وهو الاسم الحقيقي للممثل، وابنتاه.

وأفادت الشرطة بأن خفر السواحل “انتشلوا جثثهم من الطائرة، ثم أكد الطبيب الشرعي” وفاتهم. ويجري تشريح الجثة فيما فُتح تحقيق في الحادث.

وغادرت الطائرة جزيرة بيكيا منتصف النهار وكان يُفترَض أن تتجه إلى جزيرة ساينت لوتشيا، بحسب الشرطة.

وكان كريستيان أوليفر في الحادية والخمسين، وفي رصيده عدد من الأفلام والمسلسلات في ألمانيا وهوليوود.

ومن أبرز الأعمال التي مثّل فيها المسلسل الألماني “ألارم فور كوبرا 11″، وتولى أدواراً مساعِدة في أفلام أمريكية كبرى من أبرزها “سبيد رايسر” و”إنديانا جونز أند ذي دايل أوف ديستيني”.

(أ ف ب)