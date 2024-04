مقتل الممثل الألماني كريستيان أوليفر مع ابنتيه بتحطم طائرة في الكاريبي- (فيديو)

لوس انجليس: قضى الممثل الألماني كريستيان أوليفر مع ابنتيه في حادث تحطم طائرة خاصة في منطقة البحر الكاريبي، على ما أعلنت السلطات المحلية.

وأوضحت الشرطة عبر شبكات التواصل الاجتماعي أن الطائرة الصغيرة التي كانت تحمل الممثل المعروف بدورَيه في فيلمي “سبيد رايسر” و”سيفد باي ذي بِل”، تحطمت الخميس في المحيط “بعد لحظات قليلة من إقلاعها”، بالقرب من جزيرة بيتيت نيفيس الواقعة ضمن أرخبيل ساينت فنسنت أند ذي غرينادينز.

Renowned #German Hollywood actor #Christian Oliver, 51, along with his two daughters, #Madita, 10, and Annik, 12, lost their lives in a plane crash off the coast of a #Caribbean island. pic.twitter.com/soGunk2wkd

— shinenewshyd (@shinenewshyd) January 6, 2024