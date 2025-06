مقتل الناشطة الأمريكية عائشة نور.. كيف تفاعَلَ الإعلام الإسرائيلي؟ 

رام الله: بين “الاهتمام” و”التغطية الروتينية”، تفاوت تفاعل الإعلام العبري مع واقعة مقتل الناشطة الأمريكية من أصول تركية عائشة نور أزغي أيغي، على يد الجيش الإسرائيلي، الجمعة، أثناء مشاركتها في فعالية منددة بالاستيطان بمحافظة نابلس شمالي الضفة الغربية.

صحيفة “هآرتس” العبرية الخاصة أبدت اهتماماً كبيراً بواقعة قتل عائشة نور.

وضمن تغطيتها التي غلّفتها بنبرة تعاطفية مع الراحلة، نقلت “هآرتس” عن الناشط والإعلامي اليساري الإسرائيلي يوناثان بولاك، الذي كان شاهداً على الحادث، أن عائشة نور “أُصيبت برصاص جنود كانوا أعلى سطح منزل، على بعد نحو 150 متراً منها، بينما كانت هي على الأرض، فيما لم تكن هناك أي مواجهات تذكر مع الفلسطينيين حينها”.

وأشار بولاك، الذي يعمل في الصحيفة ذاتها، إلى أن “الجنود الإسرائيليين صعدوا على سطح منزل، ووجهوا أسلحتهم إلى الناشطة الأمريكية، حيث أصابوها بطلقة مباشرة في الرأس”.

ولفت إلى أن “عائشة نور طلبت منه المساعدة بعد إصابتها المباشرة؛ ما دفعه إلى الركض نحوها لمسافة 15 متراً ليجدها مستلقية على الأرض تحت أشجار الزيتون، حيث نزفت حتى الموت جراء طلق ناري أصاب رأسها”.

وأكد بولاك أن “الجيش الإسرائيلي يستخدم الذخيرة الحية كأسلوب أساسي في عملياته العسكرية في الضفة الغربية منذ بداية الحرب على غزة، حيث لا يهتم بوجود متظاهرين من عدمه”.

وأضاف أن “الجندي الذي أطلق النار على الناشطة فعل ذلك؛ لأنه يعلم أنه يستطيع ذلك دون أن يعاقبه أحد”.

على النحو ذاته، اهتمت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية بواقعة قتل عائشة نور.

ونقلت الصحيفة، في تغطية موسعة للحدث، أن عائلة الناشطة الراحلة “طلبت من الإدارة الأمريكية إجراء تحقيق مستقل بشأن ملابسات مقتل ابنتهم، وتقديم الجناة للعدالة”، بعد تأكيد وسائل إعلام عبرية بأن أحد الجنود الإسرائيليين “قتل عائشة نور ببندقيته”.

وذكرت “يديعوت أحرونوت” في هذا الصدد أن الجيش الإسرائيلي فتح، الجمعة، تحقيقاً في ما زعم أنها “ادعاءات تتعلق بمقتل عائشة نور برصاصة في الرأس”.

ونقلت الصحيفة عن البيت الأبيض “انزعاجه البالغ” من مقتل الناشطة الأمريكية برصاص إسرائيلي.

ولفتت إلى أن إدارة الرئيس جو بايدن أجرت اتصالاً بتل أبيب لمعرفة تفاصيل الحادثة، فيما وصف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الواقعة بأنها “مأساوية”.

أما غالبية الإعلام العبري فتعامل مع واقعة قتل عائشة نور بشكل روتيني، حيث لم يخصص مساحة واسعة لتغطية الحدث.

فصحيفة مثل “معاريف”، وقنوات مثل القناة الـ”12” والقناة الـ”7″، وهيئة البث العبرية اكتفت بنقل الخبر عن وسائل إعلام فلسطينية، دون تقديم أي تغطيات خاصة.

