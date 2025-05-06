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مقتل امرأة بإطلاق نار على “فان” في شمال لبنان وفرار المهاجمين

منذ 50 دقيقة

صورة من الأرشيف لشرطي لبناني خارج مخفر قصر العدل

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لندن- “القدس العربي”: قُتلت امرأة وأُصيب سائق مركبة بجروح بعد تعرّض “فان” ركّاب لإطلاق نار على طريق السمونية في شمال لبنان، ، بحسب ما أفادت “الوكالة الوطنية للإعلام”.

وذكرت المعلومات أن مجهولين يستقلون سيارة من نوع “رابيد” طاردوا “فان” من نوع “مازدا” يقوده سوري الجنسية يُدعى ف. أ، قبل أن يفتحوا النار عليه بأسلحة حربية. أصيب السائق بعدة طلقات، فيما أُصيبت إحدى الراكبات برصاصة في خاصرتها، نُقلت على إثرها إلى مركز اليوسف الطبي، حيث فارقت الحياة لاحقاً متأثرة بإصابتها.

المهاجمون لاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة، فيما باشرت الأجهزة الأمنية التحقيق في ملابسات الجريمة.

(وكالات)

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