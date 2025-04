مقتل امرأة بعدما أضرم رجل فيها النار بمترو الأنفاق في نيويورك- (شاهد)

نيويورك: ألقت شرطة نيويورك القبض على رجل قالت إنه أضرم النار في امرأة كانت تبدو نائمة بأحد قطارات مترو الأنفاق بنيويورك في وقت مبكر من صباح الأحد، مما أدى لمقتلها.

وقالت الشرطة إن المرأة، التي لم يتم التعرف على هويتها، كانت جالسة بلا حراك داخل قطار (إف) متوقف بمحطة مترو أنفاق كوني آيلاند-ستيلويل أفينيو قرب بروكلين الساعة 7:30 صباحا (12:30 بتوقيت غرينتش)، حتى اقترب منها رجل مجهول بهدوء وأشعل النار في ملابسها بواسطة قداحة. وأضافت الشرطة أنه لم يكن هناك أي احتكاك بين الطرفين قبل الحادث وإنهم لا يتعقدوا أن كلاهما يعرف الآخر.

ونزل الرجل من القطار بينما هرعت شرطة المحطة إلى موقع اللهب.

وقالت مفوضة شرطة نيويورك جيسيكا تيش في مؤتمر صحافي إن “ما رأوه كان شخصا يقف داخل عربة القطار والنار مشتعلة في كامل جسده”.

وأظهر مقطع مصور نٌشر على وسائل التواصل الاجتماعي شخص يجلس على مقعد برصيف المحطة على بعد خطوات قليلة من المرأة التي اشتعلت بها النار، وكان يرتدي سترة رمادية اللون تشبه تلك التي كان يرتديها المشتبه به الذي قٌبض عليه في وقت لاحق الأحد.

