مقتل امرأة بعدما أضرم رجل فيها النار بمترو الأنفاق في نيويورك- (شاهد)

نيويورك: ألقت شرطة نيويورك القبض على رجل قالت إنه أضرم النار في امرأة كانت تبدو نائمة بأحد قطارات مترو الأنفاق بنيويورك في وقت مبكر من صباح الأحد، مما أدى لمقتلها.

وقالت الشرطة إن المرأة، التي لم يتم التعرف على هويتها، كانت جالسة بلا حراك داخل قطار (إف) متوقف بمحطة مترو أنفاق كوني آيلاند-ستيلويل أفينيو قرب بروكلين الساعة 7:30 صباحا (12:30 بتوقيت غرينتش)، حتى اقترب منها رجل مجهول بهدوء وأشعل النار في ملابسها بواسطة قداحة. وأضافت الشرطة أنه لم يكن هناك أي احتكاك بين الطرفين قبل الحادث وإنهم لا يتعقدوا أن كلاهما يعرف الآخر.

ونزل الرجل من القطار بينما هرعت شرطة المحطة إلى موقع اللهب.

وقالت مفوضة شرطة نيويورك جيسيكا تيش في مؤتمر صحافي إن “ما رأوه كان شخصا يقف داخل عربة القطار والنار مشتعلة في كامل جسده”.

وأظهر مقطع مصور نٌشر على وسائل التواصل الاجتماعي شخص يجلس على مقعد برصيف المحطة على بعد خطوات قليلة من المرأة التي اشتعلت بها النار، وكان يرتدي سترة رمادية اللون تشبه تلك التي كان يرتديها المشتبه به الذي قٌبض عليه في وقت لاحق الأحد.

In the F Train at Coney Island-Stillwell Avenue, a demented man lit a sleeping woman on fire with a match, causing the victim to burn alive and die at the scene. In New York, dangerous people are allowed to freely roam the subway. Yet the political establishment insists on… pic.twitter.com/cr2cblL0Rx — Ritchie Torres (@RitchieTorres) December 22, 2024

وردا على سؤال عما إذا كان الرجل الذي شوهد على المقعد على الرصيف هو الجاني، قالت الشرطة إن أعضاء فرقة الطوارئ التي استجابت للحادث لم يكن لديهم سبب للاعتقاد بأنه مشتبه به عندما هرعوا لمساعدة المرأة.

وأوضحت الشرطة أنهم استخدموا طفايات الحريق لإخماد النار لكنهم لم يستطيعوا إنقاذ المرأة وأعلنوا وفاتها في موقع الحادث.

ألقت الشرطة القبض على مشتبه به، لم تعلن هويته، بينما كان يركب مترو الأنفاق في وقت لاحق الأحد، مشيرة إلى أنها ما زالت تحقق في هوية الضحية وسبب الهجوم.

وجرائم العنف نادرة نسبيا في مترو أنفاق نيويورك. وحتى نوفمبر/ تشرين الثاني، تم الإبلاغ عن تسع جرائم قتل في مترو الأنفاق في عام 2024، مقارنة بخمس جرائم في نفس الفترة من عام 2023، وفقا لبيانات الشرطة.

(رويترز)