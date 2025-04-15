مقتل امرأة مسنّة في كورسك الروسية في قصف أوكراني “واسع النطاق”- (فيديو)

كييف: أعلنت السلطات الروسية أنّ امرأة مسنّة قُتلت في كورسك في قصف أوكراني “واسع النطاق” طال ليل الإثنين-الثلاثاء المدينة الواقعة في غرب روسيا قرب الحدود مع أوكرانيا.

وقالت حكومة كورسك في منشور على تطبيق تلغرام إنّ المنطقة “كانت الليلة الماضية هدفا لهجوم معاد واسع النطاق” أسفر عن مقتل “امرأة تبلغ من العمر 85 عاما”.

وأضافت أنّ القصف أسفر أيضا عن سقوط تسعة جرحى، كما تسبّب باندلاع حرائق في مبان عدّة ممّا استدعى إجلاء قاطنيها.

Burn Kursk down!

Burn it all down! 🔥🔥🔥

pic.twitter.com/lz1BznJaCE — ITDUDE Fella (@The_Real_ITDUDE) April 15, 2025

من جهتها، قالت صحيفة إزفستيا الموالية للكرملين إنّ السلطات المحلية أطلقت صفارات الإنذار لتحذير السكان من قصف جوي وشيك بالصواريخ والطائرات المسيّرة المفخخة، مناشدة إياهم الابتعاد عن النوافذ.

وفي أعقاب هجوم خاطف في آب/ أغسطس، سيطرت القوات الأوكرانية على مئات الكيلومترات المربّعة في كورسك، المنطقة الروسية الحدودية مع أوكرانيا.

ومذاك تحاول القوات الروسية طرد القوات الأوكرانية من هذه المنطقة، وقد نجحت في الأشهر الأخيرة في استعادة السيطرة على أكثر من ثلثي هذه الأراضي.

ويأتي قصف كورسك بعد ضربة جوية روسية في مدينة سومي في شمال شرق أوكرانيا الأحد أوقعت 35 قتيلا على الأقلّ وأثارت تنديدا من جانب العديد من الزعماء الغربيين والأمم المتحدة.

الجيش الأوكراني: تدمير أكثر من 11 ألف مركبة روسية منذ بداية العام

في السياق، قال القائد العام للجيش الأوكراني أولكسندر سيرسكي، يوم الإثنين، إن القوات الأوكرانية دمرت آلاف المركبات العسكرية الروسية منذ بداية العام، في إطار جهودها لعرقلة الخدمات اللوجستية الروسية على طول خط الجبهة.

وكتب سيرسكي عبر تطبيق تليغرام: “منذ بداية هذا العام، خسر العدو 11 ألفا و583 مركبة ومعدات خاصة”، مؤكدا أن تدمير الإمدادات الروسية لا يزال من المهام الرئيسية للقوات الأوكرانية.

وأوضح أن إجمالي ما تم تدميره من مركبات روسية خلال عام 2024 تجاوز 35 ألف مركبة، ونشر مقطع فيديو يظهر طائرات مسيرة تستهدف مجموعة من المعدات الروسية، بما في ذلك الدبابات.

وأشار إلى أن هذه الهجمات منعت مئات الآلاف من الأطنان من الذخيرة والمعدات والوقود من الوصول إلى القوات الروسية.

ولم يتسن التحقق من صحة هذه المزاعم من مصادر مستقلة.

وخلال الأشهر الأخيرة، كثفت القوات الروسية هجماتها البرية الجماعية على مواقع أوكرانية، غالبا ما كانت مدعومة فقط بنيران المدفعية.

(وكالات)