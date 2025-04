مقتل امرأة مسنّة في كورسك الروسية في قصف أوكراني “واسع النطاق”- (فيديو)

كييف: أعلنت السلطات الروسية أنّ امرأة مسنّة قُتلت في كورسك في قصف أوكراني “واسع النطاق” طال ليل الإثنين-الثلاثاء المدينة الواقعة في غرب روسيا قرب الحدود مع أوكرانيا.

وقالت حكومة كورسك في منشور على تطبيق تلغرام إنّ المنطقة “كانت الليلة الماضية هدفا لهجوم معاد واسع النطاق” أسفر عن مقتل “امرأة تبلغ من العمر 85 عاما”.

وأضافت أنّ القصف أسفر أيضا عن سقوط تسعة جرحى، كما تسبّب باندلاع حرائق في مبان عدّة ممّا استدعى إجلاء قاطنيها.

Burn Kursk down!

Burn it all down! 🔥🔥🔥

pic.twitter.com/lz1BznJaCE

— ITDUDE Fella (@The_Real_ITDUDE) April 15, 2025