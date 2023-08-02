مقتل امرأة وإصابة 14 شخصاً بانفجار مبنى في إسبانيا- (فيديو)

مدريد: قُتلت امراة وأصيب 14 شخصاً آخرين الثلاثاء جراء انفجار ضخم في أحد مباني مدينة فايادوليد (بلد الوليد) في اسبانيا، قالت السلطات إنه قد يكون ناجماً عن تسرب غاز.

وأفادت خدمات الطوارئ بأن الانفجار حصل قرابة الساعة الحادية عشرة ليلاً داخل مبنى سكني من أربعة طوابق في المدينة الواقعة في شمال البلاد ويقطنها نحو 300 ألف نسمة.

وبعد ساعات من عمليات البحث، عثر عناصر الإسعاف فجر الأربعاء على جثة امرأة تبلغ 53 عاماً، عالقة تحت أنقاض المبنى الذي اندلعت فيه النيران إثر الانفجار.

🇪🇸 | URGENTE: Fuerte explosión de gas provoca un amplio operativo de emergencia en la calle Goya de Valladolid. La Policía Local solicita evitar la zona para facilitar las labores de bomberos y personal sanitario. pic.twitter.com/JtyzJKSgwU — Pedeaña Carlos (@PedeanaC) August 2, 2023

وتسببت الكارثة وفق المسعفين بجرح 14 شخصاً، نُقل عشرة منهم الى المستشفى، إصابة اثنين منهم حرجة وفق السلطات المحلية.

ولا تزال أسباب الانفجار قيد التحقيق. لكنّ المعلومات الأولية المتوفرة ترجح كلها أن “يكون ناجماً عن انفجار غاز”، وفق ما أفادت نائبة رئيس بلدية المدينة إيريني كارفاخال للصحافيين.

(أ ف ب)