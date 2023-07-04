مقتل تونسي على يد أفارقة يعيد الجدل حول وجود المهاجرين في البلاد- (فيديو)

تونس– “القدس العربي”: أعاد مقتل تونسي على يد أفارقة الجدل حول وجود المهاجرين الأجانب في البلاد.

وقُتل مواطن تونسي، مساء الاثنين، خلال مواجهات مع مهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء في منطقة ساقية الداير في مدينة صفاقس جنوب شرق البلاد.

وقال فوزي المصمودي، الناطق باسم محكمة صفاقس “الضحية من مواليد 1982 وقد تعرض إلى إصابة خطيرة باستعمال آلة حادة على إثر مناوشة مع مجموعة من المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء، ما تسبب في وفاته عند نقله للمستشفى”.

وأضاف “تم الاحتفاظ بـ3 مهاجرين بشبهة ارتكابهم للجريمة، وتم فتح تحقيق في الجريمة. وفي إطار الحملات الأمنية العادية تم الاحتفاظ بـ22 شخصا من الأفارقة بتهمة دخول التراب التونسي بطريقة غير شرعية ومن أجل الإقامة غير الشرعية”.

وتحدث عن وجود توتر وقلق لدى سكان المنطقة، وقال إن عناصر أمن تعرضوا لإصابات أثناء التدخل لفض اشتباكات بين أهالي صفاقس والمهاجرين.

واعتبرت النائبة في مجلس نواب الشعب فاطمة المسدي، أن ما يحدث في صفاقس يعتبر “كارثة وخطر داهم، وهناك احتلال لصفاقس من المهاجرين الأفارقة، وثمة استغلال سياسي كبير من أجل إشعال نار الفتنة والدفع نحو حرب أهلية”.

وأضافت في تصريح إذاعي “تم ملاحظة تلقي أغلب المهاجرين الأفارقة قبل العيد لأموال كبيرة عبر حولات بريدية من مصدر مجهول. والحل يكمن في ترحيل المهاجرين غير الشرعيين وغلق الحدود ومراجعة الاتفاقيات وإعادة اعتماد التأشيرات”.

وقال النائب طارق المهدي إنه كان شاهدا على الحادثة، مشيرا إلى وجود عصابات منظمة وراء وصول المهاجرين غير النظاميين إلى تونس عبر الحدود.

كما تحدث عن وجود “مندسين” من جماعة بوكو حرام المتطرفة في صفوف المهاجرين الأفارقة غير الشرعيين.

وقالت عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر إن “مسؤولية الدولة ممثلة في السلطة غير الشرعية عن الأضرار الحاصلة في صفاقس لا غبار عليها”.

وأضافت في فيديو على صفحتها في موقع فيسبوك “هناك تخاذل في حماية الحدود والمحافظة على الأمن القومي، وتقاعس في تطبيق القانون، وتعتيم على ملف جوهري يهم السيادة الوطنية. وهناك استعمال للشعب كرهينة للحسابات السياسية وتحسين شروط المفاوضات السرية والمشبوهة مع الخارج، او ربما هناك طبخة جديدة في الأفق”.

وتابعت موسي “وجهنا رسالة مفتوحة إلى المشرف على وزارة الداخلية بطريقة غير شرعية، وواجهناه بحقيقة ممارسات السلطة التي يمثلها! ولن نقف عند هذا الحد والتحركات مستمرة دون كلل”.





