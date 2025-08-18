سياسة | دولي

مقتل ثلاثة أشخاص في هجوم بطائرة مسيرة روسية على مدينة خاركيف الأوكرانية- (فيديو)

منذ ساعتين

موقع غارة جوية روسية بطائرة بدون طيار في مدينة خاركيف

كييف: قتل ثلاثة أشخاص وجرح أكثر من 12 آخرين في هجوم بطائرة مسيرة روسية على خاركيف، وفق ما أعلن رئيس بلدية المدينة الأوكرانية الاثنين.

وقال إيغور تيريخوف في منشور على تليغرام “حتى الآن، قتل ثلاثة أشخاص، بينهم طفل صغير، وجرح 17 شخصا آخرين، بينهم ستة أطفال”.

وأضاف أن المدينة القريبة من الحدود الروسية تعرضت أيضا قبل ساعات لقصف بصاروخ بالستي أسفر عن إصابة 11 شخصا على الأقل.

ومن جهة أخرى، قالت خدمة الطوارئ الحكومية الأوكرانية الاثنين إن حريقا كبيرا اندلع في منشأة للبنية التحتية للوقود والطاقة بعد هجوم روسي بطائرات مسيرة خلال الليل على منطقة أوديسا جنوب أوكرانيا.

وأضافت الخدمة على تطبيق تيليغرام أن المعلومات الأولية تشير إلى عدم وقوع أي إصابات.

ولم تذكر الخدمة اسم المنشأة.

(وكالات)

