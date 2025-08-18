مقتل ثلاثة أشخاص في هجوم بطائرة مسيرة روسية على مدينة خاركيف الأوكرانية- (فيديو)

كييف: قتل ثلاثة أشخاص وجرح أكثر من 12 آخرين في هجوم بطائرة مسيرة روسية على خاركيف، وفق ما أعلن رئيس بلدية المدينة الأوكرانية الاثنين.

وقال إيغور تيريخوف في منشور على تليغرام “حتى الآن، قتل ثلاثة أشخاص، بينهم طفل صغير، وجرح 17 شخصا آخرين، بينهم ستة أطفال”.

وأضاف أن المدينة القريبة من الحدود الروسية تعرضت أيضا قبل ساعات لقصف بصاروخ بالستي أسفر عن إصابة 11 شخصا على الأقل.

Kharkiv😔!The rescuers are searching the rubble for people😔!As I earlier wrote, a baby of only one year old was between the dead,his/her father was killed as well!I pray that this time Ukraine will not be fooled into another bad deal by the russian and American MAGA charlatans😡 pic.twitter.com/0CFaO33siu — Clown (@DanaSLJL) August 18, 2025

ومن جهة أخرى، قالت خدمة الطوارئ الحكومية الأوكرانية الاثنين إن حريقا كبيرا اندلع في منشأة للبنية التحتية للوقود والطاقة بعد هجوم روسي بطائرات مسيرة خلال الليل على منطقة أوديسا جنوب أوكرانيا.

وأضافت الخدمة على تطبيق تيليغرام أن المعلومات الأولية تشير إلى عدم وقوع أي إصابات.

ولم تذكر الخدمة اسم المنشأة.

(وكالات)