مقتل ثمانية مقاتلين موالين لإيران في ضربات أمريكية تزامنا مع انفجارات تدوي في أكبر قاعدة للولايات المتحدة في سوريا- (فيديو)

دمشق: “القدس العربي”:

قتل ثمانية مقاتلين موالين لإيران في ضربات أمريكية في شرق سوريا على ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بعدما أعلنت واشنطن غارات الأحد ردا على هجمات على القوات الأمريكية.

وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان أن “حصيلة القتلى العسكريين من الميليشيات الموالية لإيران جراء الغارات الجوية الأمريكية على دير الزور خلال الساعات القليلة الماضية، 8 بينهم واحد على الأقل من الجنسية السورية، بالإضافة لعراقيين” بعد غارات شنت في وقت متأخر الأحد على منطقتي الميادين والبوكمال في محافظة دير الزور في شرق سوريا.

ودوت انفجارات عنيفة في محيط مدينة الميادين بريف دير الزور مع استمرار اندلاع النيران في المنطقة، تزامنا مع سقوط قذائف صاروخية في قاعدة “حقل العمر” الأمريكية شرقي دير الزور.

ميليشيات مليشيات مرتبطة بايران تقصف قاعدة كونيكو الأميركية شرق دير الزور بالصواريخ ردا على القصف الاميركي : في أعنف قصف من داخل الأراضي السورية، تعرضت قاعدة حقل “كونيكو” للغاز التابعة لقوات “التحالف الدولي” بريف دير الزور الشمالي، لقصف صاروخي مصدره الميليشيات المدعومة من إيران… pic.twitter.com/DVg1NNw8JS — وكالة BAZ الاخبارية (@baznewz) November 13, 2023

مدير شبكة أخبار “الشرق نيوز” فراس علاوي، المهتمة بنقل أخبار المنطقة الشرقية من سوريا قال في تصريح لـ”القدس العربي” إن قذائف صاروخية استهدفت قاعدة حقل العمر الأمريكية، شرق ديرالزور، مصدرها مناطق سيطرة المليشيات الإيرانية.

وأضاف، أن الهجمات الإيرانية جاءت بعد مقتل وإصابة عدد من عناصر المليشيات بغارات لطيران التحالف.

وقال علاوي: قتل وجرح عدد من عناصر المليشيات الإيرانية منتصف ليل الأحد الاثنين ١٢ نوفمبر باستهداف طيران يعتقد أنه يتبع للتحالف الدولي، مواقع للمليشيات الإيرانية في بادية السيال غرب مدينة البوكمال شرق دير الزور. وأخرى بالقرب من جسر مدينة الميادين شرق دير الزور.

وتأتي هذه الغارات وسط أنباء عن عبور أعداد من عناصر المليشيات الإيرانية إلى داخل الأراضي السورية عبر الحدود العراقية السورية.

وقالت شبكة “الفرات بوست” المحلية الإخبارية، إن الطيران الحربي الأمريكي نفذ غارة استهدفت “مربع سليماني” التابع للحرس الثوري الإيراني في بلدة السيال بريف البوكمال شرقي مدينة دير الزور.

والمربع “عبارة عن كتل سكنية استولت عليها الميليشيات الإيرانية وحولتها إلى مستودعات ذخيرة ورفضـت إعادتها لأصحابها”.

وأشار المصدر إلى أن أصوات الانفجارات سمعت في أرجاء المنطقة، وسط تطاير الشظايا مستمرة حتى إعداد الخبر.

وبثت الشبكة شريط مصور يظهر استمرار تصاعد ألسنة اللهب جراء القصف الأمريكي على مواقع الأسلحة والذخائر التابعة للحرس الثوري الإيراني في بلدة السيال بريف البوكمال.

#فرات_بوست #دير_الزور الريف الشرقي:

شريط مصور يظهر إستمرار تصاعد ألسـ.ـنة اللـ.ـهب جراء قصـ.ـف الطـ.ــيران الأمريكي مربع سـ..ـليماني الأمـ.ـني التابع للحـ.ـرس الثـ.ـوري الايـ.ـراني في بلدة السيال بريف البوكمال قبل قليل.

رابط يوتيوب :https://t.co/nZqgTshrcg — فرات بوست (@EuphratesPost) November 12, 2023

من جهته، أوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن الضربات الجوية الأمريكية، استهدفت مستودعا للأسلحة في بلدة حسرات بريف البوكمال، ونتج عن الاستهداف تدمير المستودع بشكل كلي وسماع انفجارات متتالية نتيجة احتراق الذخائر في المستودع.

وفي الميادين، نفذ الطيران غارة واحدة استهدف خلالها منصة إطلاق صواريخ في مزارع الحيدرية بالقرب من مدينة الميادين، وسط معلومات مؤكدة عن وقوع قتلى وجرحى.

وجاء ذلك، على خلفية استهداف جماعة “المقاومة الإسلامية العراقية” لقواعد التحالف العسكرية في سوريا.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، منذ تاريخ 19 تشرين الأول الجاري 29 استهدافا لقواعد “التحالف الدولي”. توزعت على النحو التالي: 6 على قاعدة التنف، و5 على قاعدة حقل العمر النفطي، و4 على قاعدة حقل كونيكو للغاز، و1 على القاعدة الأمريكية في روباربا بريف مدينة المالكية، 5 على قاعدة خراب الجير برميلان، و6 على قاعدة الشدادي، و1 على قاعدة تل بيدر، 1 على قاعدة قسرك.