سياسة | عربي

مقتل جنديين إثر تحطم مروحية عسكرية في لبنان- (فيديو)

منذ 36 دقيقة

صورة متدوالة على مواقع التواصل

سعد الياس
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بيروت- “القدس العربي”: قال الجيش اللبناني، في بيان اليوم الأربعاء، إن جنديين قتلا في تحطم طائرة هليكوبتر تابعة للقوات الجوية في لبنان خلال تدريبات.

وأعلنت قيادة الجيش عبر منصة “اكس” عن “تحطم طوافة تابعة للقوات الجوية في منطقة حمانا أثناء تنفيذ طيران تدريبي ما أدى إلى استشهاد عنصرين وإصابة آخر”.

وتداول نشطاء فيديو من موقع سقوط المروحية في قلب غابة صنوبر واندلاع النيران فيها.

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