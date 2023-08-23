مقتل جنديين إثر تحطم مروحية عسكرية في لبنان- (فيديو)

بيروت- “القدس العربي”: قال الجيش اللبناني، في بيان اليوم الأربعاء، إن جنديين قتلا في تحطم طائرة هليكوبتر تابعة للقوات الجوية في لبنان خلال تدريبات.
وأعلنت قيادة الجيش عبر منصة “اكس” عن “تحطم طوافة تابعة للقوات الجوية في منطقة حمانا أثناء تنفيذ طيران تدريبي ما أدى إلى استشهاد عنصرين وإصابة آخر”.
تحطمت طوافة تابعة للقوات الجوية في منطقة حمانا أثناء تنفيذ طيران تدريبي ما أدى إلى استشهاد عنصرين وإصابة آخر.#الجيش_اللبناني #LebaneseArmy pic.twitter.com/iXbzj2Mpjj
— الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) August 23, 2023
وتداول نشطاء فيديو من موقع سقوط المروحية في قلب غابة صنوبر واندلاع النيران فيها.
بالفيديو | قيادة #الجيش_اللبناني: استشهاد عنصرين وإصابة آخر اثر تحطم طوافة تابعة للقوات الجوية في حمانا أثناء تنفيذ طيران تدريبي pic.twitter.com/BwQr7lseF4
— قناة المنار (@TVManar1) August 23, 2023