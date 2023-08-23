مقتل جنديين إثر تحطم مروحية عسكرية في لبنان- (فيديو)

بيروت- “القدس العربي”: قال الجيش اللبناني، في بيان اليوم الأربعاء، إن جنديين قتلا في تحطم طائرة هليكوبتر تابعة للقوات الجوية في لبنان خلال تدريبات.

وأعلنت قيادة الجيش عبر منصة “اكس” عن “تحطم طوافة تابعة للقوات الجوية في منطقة حمانا أثناء تنفيذ طيران تدريبي ما أدى إلى استشهاد عنصرين وإصابة آخر”.

تحطمت طوافة تابعة للقوات الجوية في منطقة حمانا أثناء تنفيذ طيران تدريبي ما أدى إلى استشهاد عنصرين وإصابة آخر.#الجيش_اللبناني #LebaneseArmy pic.twitter.com/iXbzj2Mpjj — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) August 23, 2023

وتداول نشطاء فيديو من موقع سقوط المروحية في قلب غابة صنوبر واندلاع النيران فيها.