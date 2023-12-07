مقتل ضابط وجنديين إسرائيليين خلال المعارك في قطاع غزة 

القدس: قُتل جنديان إسرائيليان وضابط خلال المعارك في قطاع غزة، ما يرفع الحصيلة المعلنة رسميا لقتلى الجيش الإسرائيلي إلى 13 خلال 3 أيام.

ونقلا عن الجيش، أفادت هيئة البث الحكومية الإسرائيلية في خبر عاجل بـ”سقوط الجنديين عميت بونزل وعالمناو فيلكه خلال المعارك في قطاع غزة” دون تفاصيل.

ولاحقا أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ضابط خلال “المعارك مع مسلحين فلسطينيين” شمال قطاع غزة.

وخلال اليومين الماضيين، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 10 من عناصره، بينهم ضباط.

وبذلك ترتفع حصيلة قتلى الجيش إلى 414 منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بينما لا يعلن الجيش حصيلة خاصة بالعمليات البرية التي بدأها في 27 من ذلك الشهر.

وبوتيرة يومية، تعلن كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة “حماس”، عن قتلها جنودا إسرائيليين وتدمير آليات عسكرية في محاور عديدة للقتال.

وللمرة الأولى منذ عقود، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأربعاء تفعيل المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة، لوصف الوضع في قطاع غزة وإسرائيل باعتباره “تهديدا للسلم والأمن الدوليين”.

وتنص هذه المادة على أنه “للأمين العام أن ينبه مجلس الأمن إلى أي مسألة يرى أنها قد تهدد حفظ السلم والأمن الدوليين”.

(الأناضول)