مقتل جنديين إسرائيليين في تحطم مروحية… ومجازر الاحتلال في غزة تتواصل

غزة ـ«القدس العربي»: ارتكب الاحتلال سلسلة مجازر دامية، في غزة، أمس الأربعاء، سقط على إثرها عشرات الشهداء بينهم أطفال ونساء، كما أعلن مقتل اثنين من جنوده، وإصابة 7 آخرين بتحطم طائرة مروحية عسكرية في رفح.

ففي شمال غزة، ارتكبت قوات الاحتلال مجزرة مروعة، حين قصفت منزلا للأكاديمي الدكتور أكرم النجار، المحاضر في إحدى جامعات القطاع، ما أدى إلى استشهاد تسعة أشخاص، بينهم أشقاء.

ووقعت المجزرة فجرا في منطقة جباليا البلد شمال قطاع غزة، وتحديدا في شارع غزة القديم، وبسبب قوة القصف الذي أدى لانهيار المنزل، ظلت فرق الدفاع المدني تعمل لساعات بحثا عن الضحايا.

وفي وسط غزة، أعلن الدفاع المدني استشهاد 14 شخصا في غارة جوية إسرائيلية على مدرسة تؤوي نازحين.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل لوكالة “فرانس برس” “سقط 14 شهيدا، بينهم أطفال ونساء، وهناك عدد كبير من الجرحى في القصف على مدرسة الجاعوني” في مخيم النصيرات.

وأفاد مصدر طبي في مستشفى العودة لـ “فرانس برس” بنقل 35 جريحا إلى المستشفى نتيجة استهداف مدرسة الجاعوني.كما تعرض منزلا لعائلة أبو عطيوي للقصف في منطقة “بلوك سي” في مخيم النصيرات.

ووقعت الغارة بينما كان سكان المنزل نياما، وقد أعلن جهاز الدفاع المدني أن أربعة شهداء سقطوا، إضافة إلى أكثر من 10 إصابات.

في الموازاة، استفاق سكان مدينة خان يونس على مجزرة جديدة، راح ضحيتها 13 مواطنا، سقطوا في قصف عنيف استهدف بلدة خزاعة.

وذكرت مصادر طبية أن الاستهداف طاول منزلا لعائلة القرا في تلك البلدة، حيث جرى نقل الضحايا والمصابين إلى المستشفى الأوروبي.

في حين أعلن جيش الاحتلال مقتل اثنين من جنوده، وإصابة 7 آخرين في تحطم طائرة مروحية عسكرية في رفح.

وذكر أن مروحية من نوع “بلاك هوك” تحطمت في ساعة متأخرة من ليل الثلاثاء، في منطقة “محور فيلادلفيا” أثناء نقل جندي من وحدة الهندسة أصيب بجراح خطيرة خلال المعارك في رفح. وتحطمت المروحية حين وصلت إلى عملية الهبوط النهائية، فيما لم يعرف بعد سبب التحطم.

وأشار الجيش الإسرائيلي في بيان إلى أن المروحية “تحطمت في منطقة رفح خلال هبوطها”. وأضاف: “بعد التحقيق الأولي، يتبيّن أن التحطم لم ينتج عن نيران معادية. لا يزال التحقيق في سبب التحطم جاريا. ولم يطرأ تغيير على النشاطات العملياتية لسلاح الجو”.

ولفت إلى أنه “نتيجة تحطم المروحية قُتل اثنان من جنود الجيش الإسرائيلي، وتم إبلاغ عائلتيهما، حيث لم يُسمح بعد بنشر اسميهما وسيتم نشرهما لاحقا”.

وأوضح : “نتيجة الحادث أصيب 7 جنود آخرون بجروح متفاوتة، وتم نقلهم لتلقي العلاج الطبي في مستشفى مع إبلاغ عائلاتهم”.