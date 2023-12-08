مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة خطيرة لثالث في معارك غزة

تل أبيب: أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، مقتل جنديين وإصابة ثالث بجروح “خطيرة” في معارك بقطاع غزة، ما يرفع حصيلة قتلاه إلى 420 منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، إن “الرائد (احتياط) نفتالي يونا جوردون، 32 عاما، من القدس والجندي في الكتيبة 53 تشكيل براك (188)، قتل في معركة شمال قطاع غزة”.

وأضاف أن “الرائد (احتياط) عمري روت، 25 عاما، وقائد دبابة في الكتيبة 53 تشكيل براك (188)، قتل في معركة شمال قطاع غزة”.

وتابع: “كما أصيب اليوم (الجمعة) جندي من الكتيبة 53 تشكيل براك (188) بجروح خطيرة خلال معركة شمال قطاع غزة. وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج”.

وذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي على موقعه الإلكتروني، أن عدد الجنود والضباط القتلى منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر وصل إلى 420.

حيث رصد مقتل نحو 20 عنصرا من جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال الساعات الـ72 الماضية، من إجمالي الـ420.

ومنذ 7 أكتوبر الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت حتى الجمعة، 17 ألفا و487 شهيدا، و46 ألفا و480 جريحا معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا بالبنية التحتية و”كارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.

(وكالات)