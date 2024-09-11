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تحطّم مروحية عسكرية إسرائيلية جنوب غزة.. مقتل جنديين وإصابة 7 آخرين- (صور وفيديوهات)

11 - سبتمبر - 2024

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تل أبيب: قتل جنديان إسرائيليان وأصيب سبعة آخرون إثر سقوط مروحية عسكرية في جنوب غزة، بحسب ما أعلن جيش الاحتلال.

وقال الجيش: “خلال الليلة الماضية، تحطمت مروحية ’ينشوف’ تابعة لسلاح الجو، كانت تؤدي مهمة نقل جندي أصيب بجروح لتلقي العلاج الطبي في مستشفى”.

وأشار الجيش الإسرائيلي، في تصريح مكتوب، إلى أن المروحية “تحطمت في منطقة رفح خلال هبوطها”.

وأضاف: “بعد التحقيق الأولي، يتبيّن أن التحطم لم ينتج عن نيران معادية. لا يزال التحقيق في سبب التحطم جاريا. ولم يطرأ تغيير على النشاطات العملياتية لسلاح الجو”.

ولفت إلى أنه “نتيجة تحطم المروحية قُتل اثنان من جنود الجيش الإسرائيلي، وتم إبلاغ عائلتيهما، حيث لم يُسمح بعد بنشر اسميهما وسيتم نشرهما لاحقا”.

وتابع الجيش الإسرائيلي: “نتيجة الحادث أصيب سبعة جنود آخرين بجروح متفاوتة، وتم نقلهم لتلقي العلاج الطبي في مستشفى مع إبلاغ عائلاتهم”.

وذكر أنه “بعد الحادث، أوعز قائد سلاح الجو الميجر جنرال تومر بار، بتشكيل لجنة تحقيق في هذا الموضوع لتقصي ملابسات الحادث”.

(وكالات)

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  1. يقول العالم العربي:
    سبتمبر 11, 2024 الساعة 1:35 م

    حطب جهنم….

    رد
    1. يقول الفلسطينة شرين:
      سبتمبر 11, 2024 الساعة 3:33 م

      الله لا يردهم ولا يرحمهم
      في جهنم مثواهم

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