سياسة | دولي

مقتل جنديين من “الكوماندوز” الإسرائيلي بمعارك قطاع غزة

منذ 19 دقيقة

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القدس: أعلن الجيش الإسرائيلي، مقتل اثنين من وحدة “الكوماندوز” وإصابة 3 بجروح خطيرة في المعارك البرية بقطاع غزة.
وقال الجيش في بيان إن الرائد عادي الدور (21 عاما) والجندي في وحدة ماغلان، لواء الكوماندوز، والرائد (احتياط) وألون كلاينمان (21 عاما) والجندي في وحدة ماغلان، لواء الكوماندوز، قُتلا في معارك بجنوب قطاع غزة.
كما أشار الجيش إلى إصابة جنديين من وحدة “الكوماندوز” بجروح خطيرة.
وذكر أن جندي احتياط “أصيب بجروح خطيرة في حادث سيارة جنوب البلاد” دون مزيد من التفاصيل.
ووفقا لمعطيات الجيش الإسرائيلي فإنه بذلك يرتفع عدد الضباط والجنود القتلى منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/ تشرين أول الماضي الى 566 بينهم 229 بالمعارك البرية التي بدأت في 27 أكتوبر/ تشرين أول الماضي.

(الأناضول)

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