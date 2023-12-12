الأردن يعلن مقتل أحد جنوده وتجار مخدرات في اشتباك على الحدود السورية

عمان: قال الجيش الأردني، اليوم الثلاثاء، إنه قتل عدة مهربين، خلال اشتباكات وقعت فجراً، أسفرت عن مقتل أحد جنوده أثناء عبور مجموعة كبيرة من تجار المخدرات الحدود قادمين من سوريا.

وقال الجيش إن المهربين، الذين تسللوا تحت غطاء الضباب الكثيف، فرّوا عائدين إلى سوريا.

ويأتي الحادث بعد أسبوع واحد فقط من مقتل ثلاثة مهربين بالرصاص، أثناء محاولتهم تهريب كميات كبيرة من حبوب الكبتاغون، وهو مزيج من الأمفيتامينات.

وقال الجيش، في بيان، إن اشتباكاً وقعَ مع عشرات المهربين الذين أطلقوا النار على قوات من حرس الحدود، مستغلين حالة انعدام الرؤية وكثافة الضباب لعبور الحدود، مضيفاً أن الاشتباك أسفر عن مقتل عدد منهم، فيما اضطر الباقون إلى الفرار إلى داخل الأراضي السورية.

ولم يحدد الجيش المكان الذي تسرّب منه المهربون على الحدود مع سوريا، التي يبلغ طولها 370 كيلومتراً، لكن مصادر سورية قالت إن الحادث وقعَ في منطقة شمال شرقي مدينة المفرق بالأردن.

وذكر الجيش أن قواته تتحرك بقوة لحماية حدود الأردن، ومنع أي محاولة للمساس بأمنه القومي.

وتقول واشنطن وحلفاؤها الأوروبيون ومسؤولون غربيون يعملون في مكافحة المخدرات إن سوريا أصبحت مكاناً رئيسياً في المنطقة لتجارة المخدرات، التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات، كما بات الأردن طريق عبور رئيسياً لنقل الأمفيتامين السوري الصنع، المعروف باسم الكبتاغون، إلى دول الخليج.

وعلى غرار الدول الغربية، يتهم مسؤولون أردنيون جماعة “حزب الله” اللبنانية، وفصائل مدعومة من إيران تسيطر على أجزاء كبيرة من جنوب سوريا، بالوقوف وراء تزايد محاولات تهريب المخدرات ودعم عمليات المهربين. وتنفي جماعة “حزب الله” هذه الاتهامات.

ويقول خبراء في الأمم المتحدة وواشنطن إن تجارة المخدرات غير المشروعة تُستخدم في تمويل نشر الفصائل الموالية لإيران والقوات شبه العسكرية الموالية للنظام السوري، والتي ظهرت بسبب الصراع المستمر منذ أكثر من عقد.

وحصل الأردن على وعود بتقديم المزيد من المساعدات العسكرية الأمريكية لتعزيز الأمن على حدوده، وقدمت واشنطن منذ بدء الصراع السوري نحو مليار دولار لإنشاء نقاط حدودية، حسبما صرح مسؤولون أردنيون.

مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة لـ #القوات_المسلحة_الأردنية – #الجيش_العربي : في تمام الساعة الرابعة فجر اليوم الثلاثاء، وعلى الواجهة الحدودية الشمالية للمملكة الأردنية الهاشمية وقع اشتباك مسلّح مع العشرات من المهربين الذين أطلقوا النار على قوات #حرس_الحدود الأردنية، مستغلين… pic.twitter.com/cV2A7xmBI2 — Jordan TV-التلفزيون الأردني (@JrtvMedia) December 12, 2023

ويقول مسؤولون أردنيون كبار إنهم عبّروا عن مخاوفهم لسلطات النظام السوري وروسيا، الحليف الرئيسي لرأس النظام بشار الأسد.

وقالت مصادر مخابراتية محلية وغربية إن الأردن، الذي نفد صبره إزاء ما يقول إنها وعود لم يتم الوفاء بها للحد من تجارة المخدرات، أخذ الأمور على عاتقه ونفذ عدة ضربات داخل الأراضي السورية هذا العام، مستهدفاً أماكن لتصنيع المخدرات مرتبطة بإيران.

ويتوقع المسؤولون ارتفاع محاولات التهريب، التي تستخدم أيضاً طائرات مسيرة، خلال أشهر الشتاء المقبلة.

وتقول دمشق إنها تبذل قصارى جهدها للحد من عمليات التهريب، وتنفي تعاون جيشها وقواتها الأمنية مع الفصائل المدعومة من إيران.

وتقول إيران إن هذه الاتهامات تأتي في إطار المؤامرات الغربية ضد البلاد.

(رويترز)