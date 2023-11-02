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مقتل جندي إسرائيلي إثر انقلاب سيارة تعرضت لإطلاق نار شمال الضفة- (فيديوهات)

منذ ساعة واحدة

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القدس: أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي، الخميس، مقتل إسرائيلي إثر انقلاب سيارة تعرضت لإطلاق نار شمال الضفة الغربية.

ووقع الحادث على مقربة من مستوطنة “شافيه شومرون” وبلدة “بيت ليد” الفلسطينية.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان: “انقلبت سيارة إسرائيلية نتيجة تعرضها لإطلاق النار”، فيما أعلنت إذاعة الجيش عن مقتل الإسرائيلي وعمره 35 عاما.

وأظهرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي القتيل وهو “جندي”.

وقال الجيش في بيانه: “باشرت قوات الجيش بملاحقة المنفذين وتقوم بإغلاق طرقات في المنطقة”.

وتشهد الضفة الغربية مواجهات يومية بين الجيش الإسرائيلي ومحتجين، على وقع “حرب مدمرة” يشنها الجيش على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

(الأناضول)

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