مقتل ضابط إسرائيلي بالمعارك شمالي قطاع غزة يرفع الحصيلة إلى 69 خلال أقل من شهر- (فيديو)

القدس: أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، مقتل جندي وإصابة آخر بجروح خطيرة، خلال المعارك الدائرة في شمال قطاع غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن “الكابتن ليرون سنير (25 عاما) قائد فريق في لواء غولاني، قتل في معركة بشمالي قطاع غزة”.

وأضاف: “بالإضافة إلى ذلك، أصيب جندي في دورية غفعاتي بجروح خطيرة، خلال القتال في شمال قطاع غزة”.

وأشار الجيش الإسرائيلي على موقعه الإلكتروني إلى أنه بإعلان مقتل سنير “يرتفع عدد الجنود القتلى منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/ تشرين الأول إلى 391”.

ولا ينشر الجيش الإسرائيلي عدد الجنود القتلى في المعارك البرية ولكن موقع “تايمز أوف إسرائيل” الإخباري الإسرائيلي أشار إلى أن العدد وصل إلى 69.

والسبت الماضي، أعلن وزير الجيش الإسرائيلي أن الجيش “انتقل إلى المرحلة الثانية من العمليات البرية في غزة (بدأت في 27 أكتوبر الماضي)”، مشيرا إلى أن “حرب إسرائيل مع حماس شاملة”، ومهددا بـ”اغتيال السياسيين بالحركة”.

القسام تعرض مشاهد من التحام مجاهدي القسام مع جنود الاحتلال في منطقة جحر الديك شرق المنطقة الوسطى #طوفان_الأقصى pic.twitter.com/D7oSJg0mmB — غزة الآن – Gaza Now (@nowgnna) November 21, 2023

(الأناضول)