مقتل ضابط إسرائيلي بالمعارك شمالي قطاع غزة يرفع الحصيلة إلى 69 خلال أقل من شهر- (فيديو)

القدس: أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، مقتل جندي وإصابة آخر بجروح خطيرة، خلال المعارك الدائرة في شمال قطاع غزة.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن “الكابتن ليرون سنير (25 عاما) قائد فريق في لواء غولاني، قتل في معركة بشمالي قطاع غزة”.
وأضاف: “بالإضافة إلى ذلك، أصيب جندي في دورية غفعاتي بجروح خطيرة، خلال القتال في شمال قطاع غزة”.
وأشار الجيش الإسرائيلي على موقعه الإلكتروني إلى أنه بإعلان مقتل سنير “يرتفع عدد الجنود القتلى منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/ تشرين الأول إلى 391”.
ولا ينشر الجيش الإسرائيلي عدد الجنود القتلى في المعارك البرية ولكن موقع “تايمز أوف إسرائيل” الإخباري الإسرائيلي أشار إلى أن العدد وصل إلى 69.
والسبت الماضي، أعلن وزير الجيش الإسرائيلي أن الجيش “انتقل إلى المرحلة الثانية من العمليات البرية في غزة (بدأت في 27 أكتوبر الماضي)”، مشيرا إلى أن “حرب إسرائيل مع حماس شاملة”، ومهددا بـ”اغتيال السياسيين بالحركة”.
القسام تعرض مشاهد من التحام مجاهدي القسام مع جنود الاحتلال في منطقة جحر الديك شرق المنطقة الوسطى #طوفان_الأقصى pic.twitter.com/D7oSJg0mmB
— غزة الآن – Gaza Now (@nowgnna) November 21, 2023
(الأناضول)
العدو الصهيوني لا يعلن عن العدد الحقيقي لقتلاه !! وانا اصدق المقاومة الفلسطينية الباسلة التي قتلت ودمرت أكثر من 200 من الآليات العسكرية واعتقد بحسبة بسيطة عدد القتلة يفوق 850قتيل صهيوني وآلاف الجرجي والدليل علي ذلك المشاهد التي تبثها رجال المقاومة والرد العنيف للعدو بقصف وقتل المدنيين العزل انتقاما من خسائره الفادحة ….
الله اكبر وتحيا غزة وفلسطين المحتلة
الحصيلة اليومية ثقيلة و لا يتم الافصاح عنها
مزيدا من الهلاك للجنود الجبناء الصهاينة
إنني والله لأفرح عند سماعي لمقتل أعداء الله و الرسول والإنسانية جمعاء. نتمنى من كل قلبنا تمريغ أنفهم في التراب ليشفي الله غلنا
إلى جهنم وبئس المصير اللهم لا تبقي من الصهاينة الإرهابيين أحدا وانصر اللهم المقاومة الفلسطينية حماس نصرا عزيزا
إلى جهنم وبئس المصير لحفدة القردة و الخنازير الله ياخذهم ويريح الفلسطينيين من شرهم و آذاهم بجاه المنتقم الجبار العزيز القهار الذي لا تعجزه عصابة الشرذمة الصهيونية المدعومة بالسلاح الفتاك الأمريكي الذي يحول أجساد الفلسطينيين إلى أشلاء ورب السماء، 🇵🇸✌️🔥🕸️🔥🔥🔥