مقتل جندي إسرائيلي بمعركة في غزة يرفع الحصيلة إلى 740- (صورة)

القدس المحتلة: أعلن الجيش الإسرائيلي، الاثنين، مقتل أحد جنوده في معركة جنوبي قطاع غزة، ما يرفع عدد قتلاه إلى 740 منذ بداية الإبادة الجماعية في القطاع في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وقال الجيش في بيان عبر منصة “إكس” إن الرقيب “كورين بيتان (19 عاما) قتل في معركة بجنوبي قطاع غزة”، دون تحديد المنطقة.

وأوضح أن الجندي كان مقاتلا في الكتيبة 450 بلواء بيسلماخ (مدرسة سلاح المشاة)، دون مزيد من التفاصيل حول ملابسات مقتله.

من جانبها، قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية إن الجندي الإسرائيلي قُتل في معركة قرب محور فيلادلفيا في رفح على الحدود بين قطاع غزة ومصر.

⚡️🚨 الجيش الإسرائيلي:🚨⚡️ مقتل جندي بالكتيبة 450 في معارك جنوبي قطاع غزة وهو الرقيب كورين بيتان 19 سنة من راس العين وهو جندي في الكتيبة 450 (قائد فصيل تدريب) للواء بصلاح وخدم كجندي في كتيبة دوكيفات (94) لواء كفير وقتل في معركة جنوب غزة pic.twitter.com/CEuMKkhvU7 — رؤى لدراسات الحرب (@Roaastudies) October 14, 2024

وبذلك، ارتفعت الحصيلة المعلنة لقتلى الجيش الإسرائيلي منذ بداية الحرب إلى 740، بنيهم 353 ضابطا وجنديا قتلوا منذ بدء الاجتياح البري لقطاع غزة في 27 أكتوبر 2023.

فيما بلغ عدد المصابين في صفوف الجيش الإسرائيلي منذ بداية حرب الإبادة 4858، من بينهم 2344 ضابطا وجنديا أصيبوا منذ بداية الاجتياح البري للقطاع، وفق البيانات المنشورة على الموقع الرسمي للجيش.

ووفق مراقبين، تتكتم إسرائيل على الخسائر البشرية والمادية جراء حربها على قطاع غزة ولبنان، وتمنع التصوير وتداول الصور ومقاطع الفيديو، وتحذر من الإدلاء بأي معلومات لوسائل إعلامية في هذا الشأن، إلا من خلال جهات إعلامية تخضع لرقابتها المشددة.

وبشكل يومي تعلن كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، استهداف جنود إسرائيليين في القطاع وإيقاعهم بين قتيل وجريح، وتبث فيديوهات توثق جانبا من عملياتها “النوعية”.

وخلفت حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الجيش الإسرائيلي على غزة منذ أكثر من عام، أكثر من 140 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.

(الأناضول)