مقتل جندي إسرائيلي بهجوم على حاجز عسكري قرب مستوطنة «معاليه أدوميم»

رام الله – «القدس العربي»: قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ثلاثة شبان فلسطينيين خلال تنفيذهم عملية إطلاق نار أمس الخميس عند حاجز قرب مستوطنة «معاليه أدوميم» شرقي القدس المحتلة، في عملية قتل فيها أيضاً جندي إسرائيلي وأصيب 8 آخرون بجروح متفاوتة، حسب إذاعة الاحتلال.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إن 3 فلسطينيين نفذوا عملية إطلاق النار في «معاليه أدوميم»، وقد جرى إطلاق النار باتجاههم وإصابتهم.

ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات كبيرة إلى المنطقة التي وقع فيها الهجوم، وأغلقت محاور الطرق هناك.

وقالت إذاعة الجيش: «وصل منفذو العملية في سيارة قرب حاجز الزعيم وتحديدًا قبل الحاجز بنحو نصف كيلومتر. أطلقوا النار باتجاه الإسرائيليين الذين كانوا يستقلون سياراتهم أمام الحاجز، وقامت القوات الأمنية بتحييد اثنين من المنفذين ولم يتم بعد استبعاد الاشتباه بوجود آخرين».

كذلك قالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن «فلسطينيين أطلقوا النار من أسلحة أتوماتيكية على سيارات إسرائيلية، ما أدى إلى مقتل إسرائيلي وإصابة 8، بينهم اثنان في حالة خطيرة».

وأفادت بأن «مستوطنين (مدنيين مسلحين) قَتلوا 3 فلسطينيين بداعي المشاركة في إطلاق النار».

وأعلن جهاز الأمن العام «الشاباك» أن منفذي الهجوم هم الشقيقان محمد وكاظم زواهرة، وأحمد الوحش من بيت لحم.

وذكرت القناة 14 الإسرائيلية أنه بالإضافة إلى «تحييد» اثنين من منفذي العملية، فإن الشرطة الإسرائيلية تزعم اعتقال اثنين آخرين كانا برفقة المنفذين في السيارة، فيما أفادت مصادر إسرائيلية باستشهاد المنفذين الثلاثة، وهو ما اعتبرته جهات فلسطينية مقدمة لتصفية المنفذ الثالث الذي أعلن الجيش أنه قام باعتقاله.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد قالت في بيان أمس إن: «الهيئة العامة للشؤون المدنية (جهة التواصل مع الجانب الإسرائيلي) تبلغت باستشهاد الشاب محمد عيسى علي زواهرة (26 عاماً) والشاب كاظم عيسى علي زواهرة (31 عاماً)، وإصابة الشاب أحمد عزام الوحش بجروح لم تعرف طبيعتها بعد، برصاص الاحتلال صباح اليوم (أمس)، قرب بلدة العيزرية».

ونقلت قناة «الجزيرة» عن مصادر عائلية، أن أحمد الوحش هو طبيب عظام، ورزق قبل عام بطفلته «زين» في شباط / فبراير من العام الماضي، أما محمد زواهرة فقد درس تخصص المحاسبة والاقتصاد، بينما شقيقه كاظم درس الهندسة وتزوج في أيلول/سبتمبر الماضي، ويعرف بأنه صديق الوحش المقرب.

وحسب الإعلام العبري، نفّذت العملية باستخدام أسلحة أتوماتيكية، فيما نشرت وسائل إعلام عبرية صورا لأسلحة من نوع كارلو وقنبلة يدوية.

وحتى اللحظة لم تعلن أي جهة فلسطينية رسمية عن مصير الشبان الثلاثة أو طبيعة إصابتهم، فيما قالت وسائل اعلام إسرائيلية إن الجنود «حيّدوا» الشبان الثلاثة.

وأغلقت قوات الاحتلال حاجز الزعيم الذي يفصل مدينة القدس عن شرقها، ما تسبب بازدحام مروري في الطرقات المؤدية الى جنوب الضفة، وبلدات وقرى جنوب وشرق القدس.

كما أغلقت «حاجز الكونتينر» العسكري شرق أبو ديس، وحاجزي الزعيم شرق القدس أمام المشاة والمركبات، ونصبت حواجز مفاجئة في سلوان ورأس العمود والطور والعيسوية وشعفاط.

وحسب مراسل الشرطة الإسرائيلية، فقد تفاجأت من نوع العملية حيث وصفها بأنها «نفذت بالأسلوب نفسه الذي نفذت به عملية السابع من تشرين الأول / أكتوبر».

وقامت شرطة الاحتلال بتعزيز إجراءات الأمن على جميع الحواجز ووضع مكعبات إسمنتيه وقوات إضافية تحسبا من وقوع عمليات جديدة.

وفي أعقاب عملية القدس قالت الشرطة الإسرائيلية إنها ستجري تغييرات في حركة السير في المنطقة الشرقية اعتبارًا من صباح اليوم، حيث سيتم منع حركة مركبات الفلسطينيين العرب الذين لا يحملون بطاقة هوية إسرائيلية من الوصول إلى «حاجز الزعيم» حتى الساعة التاسعة صباحا.

كما سيتم تعزيز المحور بدوريات من الشرطة الإسرائيلية التي ستقوم بتقييد حركة السير لتجنب الاختناقات المرورية، وهو ما من شأنه حرمان آلاف المواطنين من التوجه إلى وجهاتهم الصباحية وخصوصا القاطنين في أبو ديس والسواحرة والعيزرية وأريحا.

وتعليقا على العملية، دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي الأكثر تطرفاً إيتمار بن غفير، الى وضع المزيد من الحواجز العسكرية وإغلاق طرق في الضفة الغربية، مكررًا موقفه باعتبار أن «حرية الحياة» للمستوطنين الإسرائيليين «تعلو» على حرية التنقل للفلسطينيين.

وأضاف في منشور على حسابه في «تليغرام»، في معرض تعليقه على عملية إطلاق نار قرب مستوطنة «معاليه أدوميم» شرق القدس، أنها أسفرت عن مقتل إسرائيلي وإصابة 8 آخرين بجروح متفاوتة، إضاقة إلى مقتل 3 فلسطينيين بدعوى تنفيذ العملية.

وقال: «مر عام وأنا أصرخ في كل مرحلة بأن حرية الحياة لمواطني إسرائيل (المستوطنين في الضفة الغربية)، تعلو على حرية التنقل لسكان السلطة الفلسطينية (الفلسطينيين)».

وأضاف: «نحن بحاجة إلى وضع مزيد من الحواجز وإغلاق الطرق في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)، وعلينا أن نغيّر تصوّرنا».

وكانت تصريحات مشابهة لبن غفير زعيم حزب «القوة اليهودية» اليميني المتطرف، أدّت في الماضي إلى انتقادات دولية.

وجدّد تمسكه بتسليح الإسرائيليين (المدنيين).

وقال: «تم هذا الصباح منع وقوع هجوم أكبر بسبب وجود رجال شرطة ومدنيين يحملون أسلحة في مكان الهجوم، ولولا تلك الأسلحة لكان الإرهابيون واصلوا عملياتهم القاتلة دون عوائق»، وفق تعبيره.

وكان بن غفير قد أطلق عقب اندلاع الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، عملية تسليح الإسرائيليين وبخاصة في الضفة الغربية والمستوطنات المحاذية لقطاع غزة وشمالي إسرائيل على الحدود مع لبنان.

وأشادت حركتا «حماس» والجهاد الإسلامي»، فضلا عن «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» بالعملية التي استهدفت حاجزا عسكريا إسرائيليا شرقي القدس.

وقالت في بيان صحافي إن «العملية البطولية في القدس المحتلة صباح اليوم (أمس) هي رد طبيعي على مجازر الاحتلال وجرائمه في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة».

وأضافت أن «شعبنا سيواصل مقاومة الاحتلال في ربوع بلادنا فلسطين حتى دحر الاحتلال واستعادة حقوقه الوطنية كاملة وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية كاملة السيادة وعاصمتها القدس».

وأكدت حركة «الجهاد الإسلامي» في بيان أن «هذه العملية تأتي في سياق حق شعبنا المشروع في الدفاع عن مقدساته وأرضه في وجه العصابة الدموية النازية في الكيان، حتى طرد الاحتلال عن أرضنا ووطننا».

وطالبت الشعب الفلسطيني في كل مكان بـ «المضي على طريق المقاومة لمواجهة مخططات الاحتلال وتسليح قطعان مستوطنيه واستهداف المسجد الأقصى المبارك واستباحة الدم الفلسطيني».

كما أشادت «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» «بعملية حاجز الزعيم البطولية» وعدّتها «ضربةً قاسيةً للمنظومة الأمنية الصهيونية».

وقالت في بيان إن العملية «جاءت تجسيداً لإرادة الشعب الفلسطيني المقاوم الرافض للاحتلال، ولحرب الإبادة الصهيونية المستمرة على شعبنا في قطاع غزة».