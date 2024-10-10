مقتل عسكري إسرائيلي وإصابة آخر في اشتباكات بجنوب لبنان.. وحصيلة قتلى جيش الاحتلال ترتفع إلى 731

صورة نشرها الجيش الإسرائيلي في 8 أكتوبر 2024، لقواته بالقرب من الحدود مع لبنان- ا ف ب

تل أبيب: أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، مقتل صف ضابط وإصابة جندي بجروح خطيرة في معارك مع “حزب الله”، أثناء محاولة التوغل إلى جنوب لبنان.

وأفاد الجيش، في بيان، بمقتل الرقيب أول في الاحتياط روني غانيزيت (36 عاماً)، وإصابة جندي بـ “جروح خطيرة في المعارك عند الحدود الشمالية”، حسب القناة “12” العبرية (خاصة).

משתתפת בצער העמוק של משפחתו וחבריו של רס”ם (מיל’) רוני גניזט ז”ל, שנפל בקרב בדרום לבנון. גבורתו ואומץ לבו לא יישכחו, רק ביולי האחרון העלה רוני פוסט מרגש לאחר שסיים סבב בעזה, וכעת נפילתו הלילה היא אבידה קשה וכואבת. יהי זכרו ברוך. pic.twitter.com/6DvNs3OyD4 — 🟠MK Debbie Biton | חה״כ דבי ביטון (@DebbieBiton) October 10, 2024

وأوضح الجيش أن القتيل غانيزيت من جفعات شمويل، ويخدم في الكتيبة 5030 التابعة للواء 228، بحسب صحيفة “جيروزاليم بوست”.

ووفقاً لحصيلة الجيش الإسرائيلي، فإن مقتل هذا الضابط رفع إجمالي عدد الجنود الذين قتلوا منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي إلى 731.

(د ب أ)