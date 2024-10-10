سياسة | دولي

مقتل عسكري إسرائيلي وإصابة آخر في اشتباكات بجنوب لبنان.. وحصيلة قتلى جيش الاحتلال ترتفع إلى 731

10 - أكتوبر - 2024

صورة نشرها الجيش الإسرائيلي في 8 أكتوبر 2024، لقواته بالقرب من الحدود مع لبنان- ا ف ب

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تل أبيب: أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، مقتل صف ضابط وإصابة جندي بجروح خطيرة في معارك مع “حزب الله”، أثناء محاولة التوغل إلى جنوب لبنان.
وأفاد الجيش، في بيان، بمقتل الرقيب أول في الاحتياط روني غانيزيت (36 عاماً)، وإصابة جندي بـ “جروح خطيرة في المعارك عند الحدود الشمالية”، حسب القناة “12” العبرية (خاصة).

وأوضح الجيش أن القتيل غانيزيت من جفعات شمويل، ويخدم في الكتيبة 5030 التابعة للواء 228، بحسب صحيفة “جيروزاليم بوست”.

ووفقاً لحصيلة الجيش الإسرائيلي، فإن مقتل هذا الضابط رفع إجمالي عدد الجنود الذين قتلوا منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي إلى 731.

(د ب أ)

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  1. يقول ابو علي / الاردن:
    أكتوبر 10, 2024 الساعة 5:54 ص

    نريد مزيدا من هذه الأخبار ، مقتل جندي صهيوني واحد غير كافي ، نريد أن نسمع عن مقتل العشرات و المئات من هؤلاء النازيين الحثالة

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  2. يقول عبدالكريم:
    أكتوبر 10, 2024 الساعة 9:53 ص

    نريد المزيد

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