سياسة | دولي

مقتل جندي إسرائيلي في الجليل الغربي

11 - يوليو - 2024

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رام الله:  أعلنت مستوطنات نتانيا الإسرائيلية مقتل أحد سكانها الجنود جراء سقوط مسيرة أطلقها حزب الله اللبناني  تجاه الجليل الغربي، حسبما أفادت وكالة معا الإخبارية الفلسطينية اليوم الخميس.

يذكر أن المناطق الحدودية في جنوب لبنان تشهد تبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من تشرين الأول/أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة، وإعلان حزب الله مساندة غزة.

وفي سياق متصل، اندلع حريق، مساء الخميس، بالجولان السوري المحتل، جراء سقوط صاروخ أطلق من الأراضي السورية، وفق إعلام عبري.
ونقلت صحيفة “يديعوت أحرنوت” العبرية (خاصة) عن المجلس الإقليمي التابع لهضبة الجولان، قوله إن صاروخا أطلق من الأراضي السورية نحو جنوب هضبة الجولان في منطقة مفرق الداليت، وتسبب بحريق في المكان.
ولم تذكر الصحيفة فيما إذا وقعت إصابات جراء الحريق، بينما توجهت طواقم الإطفاء إلى مكان الحادث.
ولم يصدر تعقيب فوري من النظام السوري الذي يتعرض بين الفينة والأخرى لغارات إسرائيلية تستهدف قواته إلى جانب قوات إيرانية داخل الأراضي السورية.
ونادرا ما يرصد الجيش الإسرائيلي إطلاق صواريخ من الأراضي السورية نحو هضبة الجولان، لكن “حزب الله” في جنوب لبنان، أعلن في أكثر من مناسبة، استهداف عدد من الأهداف الإسرائيلية في الهضبة المحتلة.

(وكالات)

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