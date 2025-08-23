سياسة | دولي

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ضابط خلال معارك جنوبي غزة- (صورة)

23 - أغسطس - 2025

غزة: أعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، مقتل ضابط في صفوفه، كان يخدم كقائد فصيل، خلال معارك في جنوب قطاع غزة.

وقال الجيش في بيان إن “الملازم أوري غيرليتس (20 عاما) من مستوطنة ميتار (جنوب)، قائد فصيل في كتيبة شمشون (92) بلواء كفير، قُتل في معركة جنوبي القطاع”.

وأضاف البيان أن الضابط قُتل جراء انفجار ذخيرة تابعة للجيش خلال “حادث عملياتي”.

وفي وقت سابق السبت، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بمقتل جندي إسرائيلي خلال ما سمته “حدث أمني صعب” في خان يونس جنوب قطاع غزة.

وذكر الإعلام الإسرائيلي أن الجندي قُتل بانفجار عبوة ناسفة في خان يونس.

وعادة ما تستخدم وسائل الإعلام الإسرائيلية وصف “حدث أمني صعب” حين تنفذ فصائل المقاومة عمليات ضد جنود الاحتلال توقع قتلى وجرحى.

وبحسب معطيات الجيش المنشورة على موقعه الإلكتروني، فقد قُتل منذ بداية حرب الإبادة على غزة 899 عسكريا إسرائيليا وأُصيب 6 آلاف و210 آخرون.

ومن بين مجمل المصابين، هناك 2880 جنديا أصيبوا منذ بدء العملية البرية في 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وما زال 167 مصابا يرقدون في المستشفيات لتلقي العلاج، بينهم 12 إصابة خطيرة و153 إصابة متوسطة، وفق ما أورد الجيش، السبت.

ويفرض الجيش الإسرائيلي رقابة عسكرية مشددة على التغطية الإعلامية للحرب، وسط اتهامات محلية له بإخفاء حصيلة أكبر من خسائره البشرية والمادية حفاظا على الروح المعنوية.

(وكالات)

 

