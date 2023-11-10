مقتل جندي إسرائيلي في غزة يرفع الحصيلة إلى 38 منذ بدء الاجتياح البري

القدس: أعلن الجيش الإسرائيلي، الجمعة، مقتل جندي خلال المعارك شمال غزة الليلة الماضية، بما يرفع عدد جنوده القتلى بالمعارك البرية إلى 38.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن الرقيب جلعاد روزنبليت، 21 عاما، وهو مسعف قتالي في الكتيبة 52، قتل خلال عملية عسكرية شمال قطاع غزة الليلة الماضية.

وأشار إلى أنه منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي قتل 354 جنديا وضابطا إسرائيليا.

من جهتها، قالت هيئة البث الإسرائيلية، الجمعة، إن 38 جنديا منهم قتلوا منذ بدء العملية البرية الإسرائيلية في غزة أواخر أكتوبر.

(الأناضول)