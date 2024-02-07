مقتل جندي إسرائيلي متأثرا بإصابته بفطريات في غزة

القدس: كشفت وسائل إعلام عبرية، الأربعاء، عن مقتل جندي إسرائيلي متأثرا بجروح نتجت عن فطريات خطيرة أصيب بها قبل شهر ونصف في قطاع غزة.

وقال موقع “واينت” الإخباري الإسرائيلي إن أحد جنود الاحتياط في العشرينيات من عمره، “توفي في مركز شيبا الطبي في تل هشومير، نتيجة إصابته في غزة قبل نحو شهر ونصف بفطريات خطيرة”.

ولم يعلن الجيش الإسرائيلي رسميا مقتل الجندي.

وكانت وسائل إعلام عبرية تحدثت في الأسابيع الماضية عن إصابة جنود إسرائيليين بفطريات خطيرة.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية، الأربعاء، أنه “في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، توفي جندي إثر إصابته أيضا بالفطريات الملوثة التي نشأت في التربة، بعد أن انتشرت في جميع أنحاء جسده”.

وقالت: “في الأسابيع الأخيرة، وعلى خلفية القتال الذي يخوضه الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، حذرت نقابة أطباء الصحة العامة من البكتيريا والفطريات المقاومة التي قد يصاب بها الجنود في قطاع غزة، بسبب سوء الظروف الصحية”.

وبحسب بيانات رسمية رصدتها الأناضول، فقد وصل عدد قتلى الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 وحتى 6 فبراير/ شباط الحالي إلى 563، بينهم 226 ضابطا وجنديا قتلوا منذ انطلاق العملية البرية في قطاع غزة في 27 من الشهر ذاته.

(الأناضول)