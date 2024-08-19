سياسة | دولي

مقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخر في انفجار مسيرة أطلقها حزب الله

منذ 20 دقيقة

حجم الخط
0

القدس: أعلن الجيش الإسرائيلي، الاثنين، مقتل أحد جنوده وإصابة آخر بجروح خطيرة جراء سقوط مسيرة أطلقت من لبنان.
وقال الجيش في بيان إن الجندي محمود عماريا (45 سنة) قتل في هجوم بطائرة مسيرة أطلقت من لبنان على شمال إسرائيل.
وأضاف: “في الحادثة نفسها أصيب ضابط بجروح خطيرة”.
وسبق أن أعلن الجيش رصده مسيرات أطلقت من لبنان، وسقط بعضها في بلدة يعارا قرب الحدود اللبنانية.

وصباح الاثنين، شن “حزب الله” هجمات على مواقع عسكرية إسرائيلية قبالة حدود لبنان، وحقق “إصابات مباشرة” بين الجنود، حسب سلسلة بيانات للحزب.
ووسط مخاوف من اندلاع حرب واسعة، تتأهب إسرائيل لصد هجوم محتمل من “حزب الله”، ردا على اغتيالها القيادي العسكري البارز بالحزب فؤاد شكر بغارة على مبنى في ضاحية بيروت في 30 يوليو/ تموز الماضي.

(الأناضول)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

“لوفتهانزا” تمدد تعليق رحلاتها من وإلى تل أبيب حتى 26 أغسطس
منذ ساعتين
مقتل شخصين في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان وحزب الله يعلن شن هجمات على شمال الأراضي المحتلة- (فيديوهات)
منذ 5 ساعات
رئيس حزب إسرائيلي: نتنياهو يعطّل الصفقة- الحل.. وإطالة أمد الحرب تعرّض أمننا للخطر
منذ 6 ساعات
حزب الله يحقق في الخلل الأمني الذي قاد لمقتل شكر.. وتساؤلات عن سبب عدم استماعه لأوامر نصر الله بالإخلاء
18 - أغسطس - 2024

اشترك في قائمتنا البريدية