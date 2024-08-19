مقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخر في انفجار مسيرة أطلقها حزب الله

القدس: أعلن الجيش الإسرائيلي، الاثنين، مقتل أحد جنوده وإصابة آخر بجروح خطيرة جراء سقوط مسيرة أطلقت من لبنان.

وقال الجيش في بيان إن الجندي محمود عماريا (45 سنة) قتل في هجوم بطائرة مسيرة أطلقت من لبنان على شمال إسرائيل.

وأضاف: “في الحادثة نفسها أصيب ضابط بجروح خطيرة”.

وسبق أن أعلن الجيش رصده مسيرات أطلقت من لبنان، وسقط بعضها في بلدة يعارا قرب الحدود اللبنانية.

أطلق حزب الله مجموعة من الطائرات المسيرة على مواقع عسكرية في شمال فلسطين المحتلة صباح اليوم. أدى الهجوم إلى مقتل القذر محمود عمرية قصاص أثر ، وإصابة أربعة بجروح خطيرة واثنين بجروح متوسطة. هذا الشخص من قرية إبطن. قريته الآن تقوم بحملة واسعة لجمع التبرعات من أجل غزة، لكن للأسف،… pic.twitter.com/opYbDdxWYH — Tamer | تامر (@tamerqdh) August 19, 2024

وصباح الاثنين، شن “حزب الله” هجمات على مواقع عسكرية إسرائيلية قبالة حدود لبنان، وحقق “إصابات مباشرة” بين الجنود، حسب سلسلة بيانات للحزب.

ووسط مخاوف من اندلاع حرب واسعة، تتأهب إسرائيل لصد هجوم محتمل من “حزب الله”، ردا على اغتيالها القيادي العسكري البارز بالحزب فؤاد شكر بغارة على مبنى في ضاحية بيروت في 30 يوليو/ تموز الماضي.

(الأناضول)