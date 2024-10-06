مقتل جندي إسرائيلي وإصابة اثنين آخرين وضابط بجروح خطيرة شمالي غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، مقتل جندي وإصابة اثنين آخرين وضابط بجروح “خطيرة” في معارك بشمالي قطاع غزة.

وقال الجيش في بيان نشره بحسابه على منصة “إكس”، إن الجندي نير حداد (28 عاما) من مدينة بيتح تكفا (وسط) مقاتل من الكتيبة 129، اللواء الثامن، توفي متأثرا بإصابته بجراح بليغة بتاريخ 15 يونيو/حزيران الماضي في معركة شمال قطاع غزة.

وأضاف في بيان منفصل: “أصيب ضابط مقاتل من كتيبة شاكيد (424) لواء غفعاتي بجروح خطيرة في وقت سابق اليوم (الأحد) خلال معركة شمال قطاع غزة”.

وأوضح أنه “في حادث آخر، أصيب مقاتلان من الكتيبة 932، لواء ناحال، بجروح خطيرة في وقت سابق من اليوم خلال معركة شمال قطاع غزة”.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، إن الضابط أصيب بانفجار عبوة ناسفة في مبنى، فيما أصيب الجنديان في مواجهة مع مسلحين فلسطينيين.

في السياق، أعلنت “كتائب القسام”، الذراع العسكري لحركة حماس، الأحد، عن قتل وإصابة جنود إسرائيليين خلال توغلهم شمال قطاع غزة.

جاء ذلك في منشورات منفصلة لـ”القسام” نشرتها عبر منصة تلغرام.

وقالت “القسام” إن مقاتليها “تمكنوا من تفجير منزل مفخخ مسبقا في قوة صهيونية قوامها 10 جنود وإيقاعهم بين قتيل وجريح في منطقة الحاووز غرب مخيم جباليا”.

كما استهدف مقاتلو “القسام” دبابة إسرائيلية من نوع “ميركافاه 4” حيث كان حولها عدد من الجنود، وتم استهداف مجموعة الإخلاء بقذيفة مضادة للأفراد أثناء محاولتهم نقل الجنود القتلى والجرحى شرق المخيم.

وفي بلدة بيت حانون، قالت الكتائب: “تمكنا من قنص جندي صهيوني في شارع البنات شرق البلدة”.

(الأناضول)