مقتل جندي إسرائيلي وإصابة اثنين بمعارك جنوب قطاع غزة 

تل أبيب: أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، مقتل جندي وإصابة اثنين آخرين، خلال معارك جنوب غزة، ما يرفع حصيلة قتلاه إلى 687 منذ بدء الحرب على القطاع في 7 أكتوبر/ تشرين الأول.

وقال جيش الاحتلال في بيان: “قتل الرقيب نوعم دويك البالغ 19 عاما، من الكتيبة التاسعة، في معركة بجنوب قطاع غزة“.

وأشار إلى أن “جنديين آخرين أصيبا بجروح خطيرة في معارك جنوب القطاع” أيضا، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وإجمالا، بلغ عدد الجنود الإسرائيليين القتلى منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر 687 بينهم 327 بالمعارك البرية في غزة منذ 27 من الشهر ذاته.

فيما وصل عدد الجنود الإسرائيليين الجرحى إلى 4 آلاف و213، بينهم ألفان و533 في المعارك البرية، وفق معطيات الجيش الذي يواجه اتهامات محلية بإخفاء حصيلة أكبر لقتلاه وجرحاه.

ومنذ 7 أكتوبر يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدعم أمريكي مطلق حربا مدمرة على قطاع غزة، وتصعد اعتداءاتها على الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

وأسفرت الحرب على غزة عن أكثر من 129 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

(وكالات)