سياسة | عربي

مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 3 آخرين جنوب لبنان

منذ ساعة واحدة

جنود إسرائيليون بالقرب من الحدود مع لبنان

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القدس المحتلة: أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، السبت، مقتل أحد جنوده وإصابة ثلاثة آخرين في هجوم تعرضت له قواته جنوب لبنان.

وحسب صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية: “سُمح بنشر خبر مقتل عمر بيلو، وهو مقاتل في جيش الدفاع الإسرائيلي في الاحتياط، بنيران مضادة للدبابات جنوب لبنان”.

وأضافت الصحيفة: “أصيب جنديان احتياطيان آخران بجروح متوسطة نتيجة الاصطدام، وأصيب آخر بجروح طفيفة. وتم نقل الثلاثة إلى المستشفى لتلقي العلاج”.

من جانبها، أفادت وكالة الأنباء اللبنانية أن حزب الله “واصل عملياته ضد مواقع إسرائيلية ردا على استهداف الصحافيين والاعتداء على المدنيين قرب موقع العباد”.

وأضافت الوكالة: “استهدف الحزب قوة مشاة إسرائيلية قرب ثكنة برانيت معلنا تحقيق إصابات أكيدة فيها بين قتيل وجريح”.

(الأناضول)

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