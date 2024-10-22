مقتل نائب “قائد كتيبة” وجندي إسرائيلي وإصابة 3 بجروح “خطيرة” في معارك بجنوب لبنان- (صور وفيديو)

القدس المحتلة: أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، مقتل نائب قائد الكتيبة 9308 في معركة بجنوب لبنان، ليصبح ثاني عسكري إسرائيلي يُعلن عن مقتله بجبهة الشمال اليوم.

وقال الجيش في بيان عبر منصة “إكس”، إن “الرائد احتياط أفيرام حاريف، (42 عاما)، من دوليف (مستوطنة وسط الضفة الغربية المحتلة)، نائب قائد الكتيبة 9308 لواء ألون، قُتل في معركة بجنوب لبنان”.

وقبل ذلك بوقت قصير، أعلن مجلس بنيامين الاستيطاني وسط الضفة الغربية، مقتل حاريف في لبنان، مشيرا إلى أنه حاخام من مستوطنة دوليف غربي رام الله.

و”حاريف” هو ثالث عسكري إسرائيلي، يُعلن عن مقتله الثلاثاء، والثاني بجنوب لبنان، فيما أصيب 20 جنديا من بينهم 3 بجروح خطيرة في معارك بجنوب لبنان.

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مقتل نائب قائد الكتيبة 9308 في معركة بجنوب لبنان. pic.twitter.com/Nl6wRpfdrt — משה موشي 🆇 Moshi (@mosha3324) October 22, 2024

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل أحد جنوده وإصابة 3 آخرين بجروح خطيرة خلال معارك بجنوب لبنان.

وقال الجيش في بيان نشره بحسابه على منصة “إكس”، إن الجندي (احتياط) “ساعر إليعاد نفارسكي” (27 عاما)، من تل أبيب، مقاتل في الكتيبة 508، لواء (7338) “أديريم” (مدفعية)، قُتل خلال القتال في الشمال.

وأضاف: “في الحادثة التي سقط فيها نورسكي، أصيب ثلاثة جنود احتياط من الكتيبة 508، بجروح خطيرة”.

وتابع: “تم إجلاء الجنود لتلقي العلاج في المستشفيات، وإبلاغ عائلاتهم”، وفق ذات المصدر.

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مقتل الرائد في قوات الاحتياط ساعر إلياد

في القصف صباح اليوم في الشمال . pic.twitter.com/pPuIVM4qA4 — משה موشي 🆇 Moshi (@mosha3324) October 22, 2024

عاجل| تغطية صحفية: هبوط مروحية إنقاذ لجيش الاحتلال في مستشفى إيخلوف في “تل أبيب”، وعلى متنها جنود جرحى. pic.twitter.com/sHzouwzmTo — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) October 22, 2024

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن الجيش الإسرائيلي، مقتل أحد جنوده من لواء “ناحال” في “حادث عملياتي” قرب حدود قطاع غزة.

وأضاف وقتها في ذات البيان: “كما أصيب اليوم جندي احتياط من الكتيبة 9203 لواء الإسكندروني (3) بجروح خطيرة خلال معركة في جنوب لبنان. وتم نقل المقاتل إلى المستشفى لتلقي العلاج الطبي، وإبلاغ عائلته”.

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مقتل الرقيب يشاي مان في حادث سير بالقرب من قطاع غزة . pic.twitter.com/V4jjJKyVMU — משה موشي 🆇 Moshi (@mosha3324) October 22, 2024

والثلاثاء أيضا، قالت صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية، إن 16 جنديا إسرائيليا أصيبوا في معارك بجنوب لبنان اليوم وتم إخلاؤهم إلى مستشفى زيف في صفد بالجليل الأعلى.

ترجمة قدس| تغطية صحفية: طائرة مروحية إســ.ـرائيلية تنقل جنودا مصابين من جبهات القتال مع المــ ـقـ.ـاومة. pic.twitter.com/Or4wx0oG6V — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) October 22, 2024

وبلغت الحصيلة المعلنة لقتلى الجيش الإسرائيلي منذ بداية الحرب 751 ضابطا وجنديا، من بينهم 356 منذ بداية الاجتياح البري لقطاع غزة في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وفق آخر تحديث نشره الموقع الرسمي للجيش.

فيما بلغ إجمالي عدد المصابين 5043 ضابطا وجنديا بينهم 2362 منذ الاجتياح البري للقطاع.

وبعد اشتباكات مع فصائل في لبنان، بينها “حزب الله”، بدأت عقب شن إسرائيل إبادة جماعية على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023، وسعت تل أبيب منذ 23 سبتمبر/ أيلول الماضي، نطاق الإبادة لتشمل جل مناطق لبنان بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية، كما بدأت غزوا بريا في جنوبه.

وأسفر العدوان على لبنان إجمالا عن ألفين و546 شهيدا و11 ألفا و862 جريحا، بينهم عدد كبير من النساء والأطفال، فضلا عن أكثر من مليون و340 ألف نازح، وجرى تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد 23 سبتمبر الماضي، وفق رصد الأناضول لأحدث البيانات الرسمية اللبنانية المعلنة حتى مساء الثلاثاء.

(الأناضول)