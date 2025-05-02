سياسة | دولي

مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 3 “بحادث سير” في الجولان المحتل

منذ ساعة واحدة

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القدس: أعلن الجيش الإسرائيلي، الجمعة، مقتل أحد جنوده وإصابة 3 آخرين في “حادث سير” أثناء تنفيذ مهمة بهضبة الجولان السورية المحتلة.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان نشره على منصة “إكس” إن “الرقيب نيف دياج (19 عاما)، وهو عسكري في كتيبة 890 لواء المظليين، لقي مصرعه في حادث سير أثناء تنفيذ مهمة في مرتفعات الجولان”، على حد زعمه.

وأضاف: “أصيب في ذات الحادث جنديان من الكتيبة 890 لواء المظليين، وجندي من مقر تشكيل الجولان 474 بجروح طفيفة”.

وتابع البيان: “تم إجلاء الجنود لتلقي العلاج في المستشفى، فيما يتم التحقيق في ملابسات الحادث”.

وأردف: “عيّن قائد المنطقة الوسطى، اللواء آفي بلوت، وقائد المنطقة الشمالية، اللواء أوري جوردين، فريقاً من الخبراء لفحص الحادث”.

ولم يعلن الجيش الإسرائيلي تفاصيل عن “المهمة العسكرية” التي كان يقوم بها الجنود، وفق تعبيره.

(الأناضول)

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