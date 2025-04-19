مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 4 باستهداف مركبة مدرعة شرقي غزة- (فيديو)

“القدس العربي”: أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بمقتل جندي وإصابة 4 آخرين، بعضهم بجروح حرجة جراء استهداف مركبة مدرعة في حي التفاح شرقي غزة.

وأضافت هذه الوسائل أن معارك ضارية تجري بين قوات الاحتلال ومقاومين فلسطينيين في مواقع مختلفة بشمال قطاع غزة، مشيرة إلى أن سلاح الجو الإسرائيلي يشن هجمات واسعة على مناطق بشمال القطاع.

وذكرت حسابات فلسطينية على منصة (إكس) أن مقاومين فجّروا دبابة إسرائيلية بواسطة عبوة ناسفة شرق غزة، ثم تم استهدافها بصاروخ موجه.

وأفادت بأن مروحيات جيش الاحتلال تقوم بعمليات إخلاء إلى مستشفيات بالداخل المحتل، في حين أفادت مصادر بمقتل ضابط في الجيش وإصابة 4 جنود آخرين.

أطلقت المقاومة الفلسطينية صاروخًا موجّهًا على جيب هامر إسرائيلي شرق غزة، وعند وصول قوة الإنقاذ، تعرّضت لتفجير عبوة ناسفة. المعلومات الأولية تتحدث عن مقتل جندي وإصابة اثنين بجراح حرجة، ليبلغ مجموع الإصابات خمسة pic.twitter.com/gDVDNBRpny — Tamer | تامر (@tamerqdh) April 19, 2025

وقالت مصادر فلسطينية إن غارات إسرائيلية استهدفت أرضا تؤوي نازحين بمنطقة المواصي غربي خان يونس جنوب قطاع غزة.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية ذكرت في وقت سابق أن حدثا أمنيا خطيرا وقع في قطاع غزة وأن مروحيات تنقل مصابين.