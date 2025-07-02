مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 5 بهجومين شمالي غزة

تل أبيب: قُتل جندي إسرائيلي وأصيب 5 آخرون، الأربعاء، في هجومين منفصلين شمالي قطاع غزة، وفق جيش الاحتلال الإسرائيلي وإعلام عبري.

وقال جيش الاحتلال عبر موقعه الرسمي: العريف يانيف ميخالوفيتش (19 عاما)، مقاتل بسلاح المدرعات ضمن الكتيبة 82 التابعة للواء ساعر هجولان (اللواء 7) قُتل خلال معركة بشمال قطاع غزة”.

وحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، قُتل الجندي جراء إصابة دبابته بصاروخ مضاد للدروع في حي الشجاعية، شرقي مدينة غزة، فيما أصيب 3 من زملائه بجروح بين خطيرة ومتوسطة.

وفي هجوم آخر بالشجاعية، أصيب جنديان من وحدة “إيغوز” بجروح خطيرة ومتوسطة؛ جراء سقوط صاروخ على مبنى في الحي، وفق الصحيفة.

وتواصل الفصائل الفلسطينية في غزة تصديها لجيش الاحتلال، الذي يشن بدعم أمريكي حرب إبادة جماعية على القطاع منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت سرايا القدس الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي، في بيان، استهدافها صباحا عشرات الجنود وآليات إسرائيلية في مربع الهدى شرق حي الشجاعية.

وبمقتل الجندي الأربعاء، ترتفع حصيلة قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ بداية حرب الإبادة، إلى 881 ضابطا وجنديا، إضافة إلى إصابة 6 آلاف و32، وفق معطيات الجيش على موقعه.

وتتكتم إسرائيل، وفق مراقبين، على معظم خسائرها البشرية والمادية، وتمنع التصوير وتداول الصور والمقاطع المصورة، وتحظر الإدلاء بمعلومات لوسائل إعلامية بشأن الخسائر، إلا عبر جهات تخضع لرقابتها المشددة.

وخلفت الإبادة الإسرائيلية في غزة، بدعم أمريكي، أكثر من 191 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.

ومنذ عقود تحتل إسرائيل فلسطين وأراضي في سوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.

(وكالات)