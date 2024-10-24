مقتل جندي روسي في هجوم على قافلة عسكرية في الشيشان

موسكو: أفادت وسائل إعلام رسمية روسية أنّ جنديا روسيا قُتل وأصيب آخر بجروح، في هجوم شنّه مجهولون على قافلة عسكرية في الشيشان الخميس.

واستُهدفت القافلة العسكرية بينما كانت تمر في إحدى ضواحي مدينة غروزني، عاصمة الجمهورية الروسية الواقعة في القوقاز الشمالي.

ونقلت وكالة ريا نوفوستي الرسمية للأنباء عن الوحدة المحلية للحرس الوطني الروسي “روسغفارديا” قولها إنّ “مجهولين هاجموا قافلة عسكرية في ضاحية غروزني”.

وأضافت أنّ “جنديا قُتل وأصيب آخر بجروح”، مشيرة إلى أن السلطات “اتّخذت إجراءات للعثور على المهاجمين واعتقالهم”.

وخاضت موسكو سلسلة حروب دامية في الشيشان في تسعينيات القرن المنصرم وأوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

وقضت القوات الروسية على التنظيمات المتمردة التي كانت تطالب بانفصال الشيشان عن روسيا، والتي حمّلها الكرملين مسؤولية شنّ هجمات في سائر أنحاء البلاد.

لكنّ زعيم هذه الجمهورية رمضان قديروف الذي يحكمها بقبضة من حديد منذ ما يقرب من عشرين عاما، يستفيد من إعانات مالية كبيرة من موسكو مقابل ولائه المطلق للرئيس فلاديمير بوتين.

وتقول جماعات مستقلة للدفاع عن حقوق الإنسان إنّ قديروف يعتبر الشيشان معقله الشخصي، ويقمع معارضيه بلا رحمة، ضاربا بحقوق الإنسان عرض الحائط.

(أ ف ب)