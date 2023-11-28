مقتل حوالى 50 جهادياً بانفجار لغم أرضي في نيجيريا

كانو (نيجيريا): قُتل حوالى 50 جهادياً من تنظيم الدولة الإسلامية في انفجار لغم أرضي مضادّ للدروع في في منطقة بحيرة تشاد في شمال شرق نيجيريا، بحسب ما قال لوكالة فرانس برس الإثنين مسؤولان في ميليشيا محليّة مناهضة للجهاديين.

وبحسب المصادر فإنّ شاحنتين محملّتين بمسلّحين من “تنظيم الدولة الإسلامية في غرب أفريقيا” كانتا تسيران قرب قرية أرينا ماسالاتشي في ولاية بورنو صباح الأحد حين انفجر اللغم وأدّى لمقتل غالبية من كان على متنهما.

وقال باباكورا كولو القيادي في ميليشيا محليّة تؤازر الجيش في قتاله الجهاديين إنّ “الشاحنتين كانتا محملّتين بالمقاتلين عندما اصطدمت الشاحنة التي في المقدمة باللغم وانفجرت ومعها الشاحنة الثانية التي كانت تسير خلفها قريباً جداً منها”.

وأضاف أنّ الانفجار أدّى إلى “مقتل نحو خمسين جهادياً كانوا على متن الشاحنتين وإصابة آخرين بجروح”.

وأكّد قيادي آخر في الميليشيا وقوع الانفجار والحصيلة.

وقال إبراهيم ليمان لفرانس برس إنّ الجهاديين كانوا في طريقهم لشنّ هجوم عندما وقع الانفجار.

وأضاف “نعتقد أنّ الجهاديين زرعوا هذا اللغم منذ فترة لاستهداف قوات الجيش النيجيري التي تسيّر دوريات منتظمة في المنطقة، لكنّ الأمر انتهى بهم إلى الوقوع في الفخّ الذي نصبوه”.

وتنظيم الدولة الإسلامية في غرب أفريقيا الذي انشقّ في 2016 عن جماعة بوكو حرام الجهادية ينشط في منطقة بحيرة تشاد حيث يخوض معارك مع كلّ من الجيش وبوكو حرام.

ويزرع كلّ من تنظيم الدولة الإسلامية في غرب إفريقيا وجماعة بوكو حرام الألغام الأرضية على الطرق في نيجيريا لاستهداف القوافل العسكرية والمدنية وذلك في إطار التمرّد الذي يشنّه الجهاديون في هذا البلد منذ 14 عاماً والذي خلّف حوالي 40 ألف قتيل وأكثر من مليوني نازح.

(أ ف ب)