مقتل رئيس بلدية صحنايا مع ابنه “على يد مجهولين” بريف دمشق

لندن- “القدس العربي”: أفادت مواقع إخبارية سورية وناشطون بمقتل رئيس بلدية صحنايا بريف دمشق حسام ورور وابنه الوحيد “رمياً بالرصاص على يد مجهولين”.
وذكرت الأنباء أن الاغتيال جاء بعد ساعات من لقاء مصور يرّحب بدخول قوات وزراتي الدفاع والداخلية إلى المنطقة.
هل اتضح من هم خلف الفتنة!
حذرنا الشعب السوري أكثر من مرة بضرورة الحرص و الإنتباه لالاعيب و قذارة جهاز الموساد الإسرائيلي ، و أنه لن يتوقف عن هذه الأساليب الخبيثة قبل خلط الأوراق في سوريا و ايقاع الفتنة في صفوف الشعب
تبا لاسرائيل، ولعملائها الخون من أبناء الشعوب العربية، الذين يوقعون الفتنة بين أبناء الشعب الواحد وينفذون أجندات العدو مقابل مكاسب مادية.
ونسأل الله العزيز الحكيم القوي القدير أن يعيد كيد اسرائيل الى نحورهم فقد أفسدوا في الأرض