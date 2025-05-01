سياسة | عربي | سوريا

مقتل رئيس بلدية صحنايا مع ابنه “على يد مجهولين” بريف دمشق

منذ 60 دقيقة

لقطة شاشة من فيديو مقابلة مع رئيس بلدية صحنايا

حجم الخط
3

لندن- “القدس العربي”: أفادت مواقع إخبارية سورية وناشطون بمقتل رئيس بلدية صحنايا بريف دمشق حسام ورور وابنه الوحيد “رمياً بالرصاص على يد مجهولين”.

وذكرت الأنباء أن الاغتيال جاء بعد ساعات من لقاء مصور  يرّحب بدخول قوات وزراتي الدفاع والداخلية إلى المنطقة.

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول أسامة كلّيَّة سوريا/ألمانيا:
    مايو 1, 2025 الساعة 1:20 م

    هل اتضح من هم خلف الفتنة!

    رد
  2. يقول رامي:
    مايو 1, 2025 الساعة 1:39 م

    حذرنا الشعب السوري أكثر من مرة بضرورة الحرص و الإنتباه لالاعيب و قذارة جهاز الموساد الإسرائيلي ، و أنه لن يتوقف عن هذه الأساليب الخبيثة قبل خلط الأوراق في سوريا و ايقاع الفتنة في صفوف الشعب

    رد
  3. يقول كريم علي:
    مايو 1, 2025 الساعة 1:40 م

    تبا لاسرائيل، ولعملائها الخون من أبناء الشعوب العربية، الذين يوقعون الفتنة بين أبناء الشعب الواحد وينفذون أجندات العدو مقابل مكاسب مادية.
    ونسأل الله العزيز الحكيم القوي القدير أن يعيد كيد اسرائيل الى نحورهم فقد أفسدوا في الأرض

    رد

أخبار ذات صلة

أبرز القادة الروحيين الدروز في سوريا يطالب بتدخل “قوات دولية لحفظ السلم”
منذ 3 ساعات
مقتل 15 مقاتلاً درزياً في “كمين” على طريق السويداء- دمشق
منذ 4 ساعات
هدوء حذر بعد اشتباكات عنيفة في جنوب سوريا
منذ 6 ساعات
جنبلاط يحذّر من “توريط الدروز في حرب ضد المسلمين” ويعلن نجاح وساطة لوقف إطلاق النار قرب دمشق
منذ 22 ساعة

اشترك في قائمتنا البريدية