مقتل رئيس بلدية صحنايا مع ابنه “على يد مجهولين” بريف دمشق

لقطة شاشة من فيديو مقابلة مع رئيس بلدية صحنايا

لندن- “القدس العربي”: أفادت مواقع إخبارية سورية وناشطون بمقتل رئيس بلدية صحنايا بريف دمشق حسام ورور وابنه الوحيد “رمياً بالرصاص على يد مجهولين”.

وذكرت الأنباء أن الاغتيال جاء بعد ساعات من لقاء مصور يرّحب بدخول قوات وزراتي الدفاع والداخلية إلى المنطقة.