مقتل رجل أعمال سوري مقرّب من الأسد بضربة إسرائيلية قرب الحدود مع لبنان

بيروت: قتل رجل أعمال سوري مقرّب من الرئيس بشار الأسد مع مرافقه الاثنين جراء ضربة اسرائيلية استهدفت سيارته في منطقة حدودية قريبة من لبنان، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان.

وقال المرصد إن “مسيّرة اسرائيلية استهدفت سيارة كان يستقلها براء القاطرجي في منطقة الصبورة في ريف دمشق، ما أدى الى مقتله مع شخص آخر كان برفقته”. وأوضح أن “القاطرجي رجل أعمال مقرب من الأسد، مسؤول عن تمويل فصيل المقاومة السورية لتحرير الجولان”، وهي مجموعة أسسها حزب الله اللبناني قبل سنوات وتتولى تنفيذ عمليات ضد اسرائيل من جنوب سوريا.

وقالت مصادر ” أن طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة القاطرجي 48 عاما ومرافقة قرب بلدة الصبورة 10 شمال غرب العاصمة السورية دمشق.”

ويعتبر القاطرجي من أحد أبرز رجال الأعمال السوريين وتعمل شركات القاطرجي في النفط والبناء إضافة إلى عشرات المعامل في مدينة حلب . وادرج براء القاطرجي وشقيقه حسام الذي كان عضوا في مجلس الشعب السوري على قوائم العقوبات الأمريكية بتهمة دعم النظام السوري.

(وكالات)