سياسة | عربي | فلسطين

مقتل رجل أمن فلسطيني في اشتباكات مع مسلحين في شمال الضفة الغربية- (تدوينة)

22 - ديسمبر - 2024

قوات الأمن الفلسطينية في مدينة جنين

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جنين: قُتل الأحد رجل أمن فلسطيني وأصيب آخرون خلال الاشتباكات المسلحة التي يشهدها مخيم جنين في شمال الضفة الغربية، بين أجهزة الأمن الفلسطيني ومسلحين فلسطينيين.

ونعت قوى الأمن الفلسطيني في بيان “الشهيد مساعد أول ساهر فاروق جمعة إرحيل”، وهو أحد أفراد الحرس الرئاسي “الذي ارتقى شهيدًا صباح الأحد، أثناء أداء واجبه الوطني”.

وحسب البيان الصادر عن المتحدث باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية فإن مجموعة من أفراد الأمن الفلسطيني تعرضت لإطلاق نار في مخيم جنين من قبل “خارجين عن القانون”.

ووفقا للبيان، أصيب عنصران آخران من أفراد الأجهزة الأمنية بجروح.

وتواصلت الأحد الاشتباكات المسلحة بين الأجهزة الأمنية الفلسطينية ومسلحين فلسطينيين والمستمرة منذ أكثر من أسبوعين، قُتل خلالها ثلاثة فلسطينيين بينهم فتى.

وذكر مصور وكالة فرانس برس أن الاشتباكات امتدت إلى داخل مخيم جنين الملاصق للمدينة، حيث يسمع دوي إطلاق نار وتفجيرات بين الحين والآخر.

وتصاعدت التوترات منذ توقيف السلطة الفلسطينية ناشطين في وقت سابق من هذا الشهر.

وقدّرت مؤسسات حقوقية “أن تخرج الأمور عن السيطرة” في حال استمرار وقوع إصابات بين الجانبين.

وتعتبر مدينة ومخيم جنين للاجئين معقلا للفصائل الفلسطينية المسلحة التي تقدم نفسها كمقاومة أكثر فعالية للاحتلال الإسرائيلي على النقيض من السلطة الفلسطينية.

في الخامس من كانون الأول/ ديسمبر تصاعدت التوترات في جنين بعد استيلاء مسلّحين على سيارتين تابعتين للسلطة الفلسطينية وساروا في المخيم ملوحين بأعلام حركة الجهاد الإسلامي.

وتضاف هذه الاشتباكات إلى العنف المتزايد في الضفة الغربية، مع تزايد الغارات والمداهمات العسكرية الإسرائيلية وهجمات المستوطنين منذ بدء حرب غزة في تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

(أ ف ب)

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  1. يقول AR:
    ديسمبر 22, 2024 الساعة 10:52 ص

    طيب لماذا مغطين وجوهكم؟ الم تدعوا إنكم تقومون بعمل بطولي ووطني، فلماذا الخجل اذا؟

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  2. يقول فصل الخطاب:
    ديسمبر 22, 2024 الساعة 10:55 ص

    حيا الله أحرار الضفة الغربية يا عينيا الذين يدافعون عن أنفسهم

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  3. يقول فائق الناطور:
    ديسمبر 22, 2024 الساعة 11:24 ص

    الطرفان على حق،المقاومة ترفض الاحتلال وسياسة كسر العظم والاقتحامات والاعتقالات المستمرة.والامن الفلسطيني لايريد ان تدمر جنين وسائر مدن الضفة كحال غزة الابية.

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  4. يقول المقاوم الفلسطيني:
    ديسمبر 22, 2024 الساعة 2:06 م

    صورة حية لنجاح الكيان والامبريالية الغربية في تنفيذ مخطط التدمير الذاتي للعرب والمسلمين

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  5. يقول المعلم كوباية:
    ديسمبر 22, 2024 الساعة 6:12 م

    اسد علي و في الحروب نعامة !!

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  6. يقول محمد يعقوب:
    ديسمبر 22, 2024 الساعة 11:46 م

    أضم صوتى للحر ألبطل “فصل ألخطاب” ألذى حيا أحرار ألضفة أو ما تبقى منها. أحرار ألضفة ألذين يدافعون عن شرفهم وشرف عائلاتهم وشرف كل فلسطينى لا زال مقيما فيما تبقى من ألضفة ليثبت للقاصى والدانى أن ألضفة هى ضفة فلسطينية شاء من شاء وأبى من أبى

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