مقتل رجل بطلقات نارية في أحد شوارع هامبورغ

هامبورغ: تبحث الشرطة في مدينة هامبورغ بشمال ألمانيا عن مشتبه به أطلق النار على رجل وأرداه قتيلا بأحد شوارع المدينة.

وقالت الشرطة صباح السبت إن القتيل (26 عاما) توفي متأثرا بجراحه في المستشفى ليلة الجمعة/السبت. وتمكن القاتل من الفرار من موقع الحادث على دراجة هوائية، بحسب بيانات صحيفة “هامبورغر آبندبلات”. ولا تزال الشرطة تبحث عن الجاني.

وقالت الشرطة إن شهودا أبلغوها قبل منتصف ليل الجمعة بقليل بسماع صوت طلقات نارية في منطقة بورجفيلده بالقرب من وسط المدينة. وعثرت الشرطة على رجل ملقى في الشارع ومصابا بعدة طلقات نارية في الصدر والساق.

وتولى المسعفون نقل المصاب إلى المستشفى، حيث توفي بعد ذلك بوقت قصير. ولم تتضح بعد خلفيات الجريمة.

(د ب أ)