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مقتل رجل بوسط إسرائيل في ثالث حادث إطلاق نار يهز المجتمع العربي الليلة الماضية

منذ ساعة واحدة

أرشيف

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تل أبيب: قُتل رجل في الثلاثينيات من عمره، صباح اليوم الأربعاء، بالرصاص في مدينة اللد، في ثالث حادث إطلاق نار مميت يهز المجتمع العربي خلال ليلة واحدة.

ووفقًا لصحيفة “يديعوت أحرونوت”، فإن الضحية هو سليمان أبو غانم، من سكان المدينة.

وعثر عليه مسعفون وهو فاقد الوعي في الشارع حوالي الساعة السادسة والنصف صباحًا، وبعد وقت قصير تم الإعلان عن وفاته، بحسب ما أفاد جهاز الإسعاف الإسرائيلي “نجمة داود الحمراء”.

وفتحت الشرطة تحقيقًا في الحادث، لكنها لم تعتقل أي مشتبه بهم حتى الآن.

وكان شخصان آخران من فلسطينيي 48 قد قُتلا، الليلة الماضية، في حادثي إطلاق نار منفصلين، أحدهما امرأة في بلدة عرعرة النقب، والآخر رجل في مدينة يافا.

وفي الحالة الأولى، اعتقلت الشرطة لاحقًا أربعة من أقارب القتيلة لاستجوابهم، وقالت إن وفاتها مرتبطة بنزاع عائلي.

(د ب أ)

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