مقتل روسي في هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية

موسكو: قتل شخص في منطقة ليبيتسك غربي روسيا في هجوم شنّته طائرة مسيّرة أوكرانية، بحسب ما أعلن حاكم المنطقة.

وقال الحاكم إيغور أرتامونوف في منشور على تطبيق تلغرام إن “طائرة مسيّرة تحطّمت الليلة الماضية على أرض إحدى المنشآت الزراعية في منطقة خليفينسكي”، الواقعة على بُعد حوالي 400 كيلومتر جنوب موسكو.

وأضاف أن الهجوم “أدّى إلى مقتل شخص وإصابة آخر بجروح” كما تسبب باندلاع حريق.

وتشنّ أوكرانيا هجمات بطائرات مسيّرة على روسيا بشكل شبه يومي، بينما تواصل القوات الروسية قصف المدن الأوكرانية في إطار هجومها الواسع الذي بدأ في شباط/ فبراير 2022.

وفي مدينة تشوغويف بمنطقة خاركيف الأوكرانية، المتاخمة لروسيا، أدّى هجوم روسي قرابة الساعة الأولى من فجر الجمعة، إلى إصابة ثلاثة أشخاص بجروح، بحسب ما أعلنت رئيسة بلدية المدينة.

وكتبت غالينا مينايفا في منشور على تطبيق تلغرام إن الهجوم أسفر أيضا عن “تدمير منزلين” وتضرّر منازل مجاورة.

من جانبه، قال حاكم منطقة خاركيف إن القوات الروسية قصفت ليل الخميس-الجمعة منطقة سكنية في وسط المدينة مما أسفر عن وقوع جرحى لم يحدّد عددهم.

وبحسب حاكم المنطقة، أوليغ سينيغوبوف، فقد نفّذت القوات الروسية فجر الجمعة هجوما بطائرة مسيّرة.

وحضّ الحاكم السكان على البقاء في الملاجئ.

(أ ف ب)