مقتل سبعة مدنيين جراء انفجار مخلفات حرب في شمال غرب سوريا- (فيديو)

النيرب (سوريا): قتل سبعة مدنيين على الأقل الخميس جراء انفجار مخلفات حرب في شمال غرب سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، غداة تحذير منظمة دولية من أن ثلثي السوريين مهددون بخطر الذخائر غير المنفجرة بعد 14 عاما من الحرب.

وتعدّ الأجسام المتفجرة وضمنها الألغام من الملفات الشائكة التي يبدو التصدي لها صعبا بعد سنوات من نزاع مدمر أدى إلى مقتل أكثر من نصف مليون شخص، واتبعت خلاله أطراف عدّة استراتيجية زرع الألغام في مختلف المناطق.

وأحصى المرصد “مقتل سبعة مدنيين على الأقل بينهم سيدة وطفل جراء انفجار مخلفات حرب كانت مخزنة داخل منزل في بلدة النيرب في ريف إدلب الشرقي”.

مباشر الآن عائلة كاملة تحت الأنقاض في بلدة #النيرب شرقي #إدلب بسبب انفجار مجهول وقع داخل المنزل pic.twitter.com/hrbdzPIT0m — سوريا لحظة بلحظة (@Almohrar1) February 20, 2025

ويعمل عناصر من الدفاع المدني على رفع الركام وسحب الضحايا من المنزل دمره الانفجار. وكان زائرون موجودين في المنزل لحظة الانفجار، وفق ما قال أحد الجيران.

وأفاد مسؤول المكتب الاعلامي في الدفاع المدني في مدينة إدلب محمّد إبراهيم لفرانس برس عن تلقيهم “بلاغا عن انفجار مجهول المصدر في النيرب، ولدى توجه فرقنا إلى المكان وجدت ذخائر عدة غير منفجرة”.

استمرار عمليات فرقنا في البحث عن مفقودين بين الأنقاض في مكان انفجار مخلفات الحرب المنقولة إلى منزل سكني في بلدة النيرب شرقي #إدلب، والذي أدى لمقتل 5 مدنيين بينهم امرأتان وطفلان أحدهما رضيع وإصابة طفلة بجروح وهم من عائلة واحدة، وهي حصيلة غير نهائية بعد، حيث تواصل الفرق عملية البحث… pic.twitter.com/67ON8w8vnR — الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) February 20, 2025

ويعمل صاحب المنزل، وفق المرصد، في “جمع وبيع مخلفات الحرب كخردة”. وقال سكان في الحي لفرانس برس إنه كان يجمع الخردة في مستودع ملاصق للمنزل. ولم يُسمح للصحافيين بالاقتراب من المكان خشية من انفجار ذخائر أخرى.

ووقع الانفجار غداة تحذير منظمة “هانديكاب إنترناشونال” غير الحكومية الأربعاء من أن 15 مليون سوري معرضون لما يراوح بين مئة ألف و300 ألف من الذخائر غير المنفجرة المنتشرة في جميع أنحاء سوريا بعد 14 عاما من النزاع.

وقالت مسؤولة برنامج سوريا في المنظمة دانيلا زيزي في مقابلة مع وكالة فرانس برس “إنها كارثة بكل معنى الكلمة”.

(أ ف ب)