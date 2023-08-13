سياسة | دولي

مقتل ستة أشخاص بينهم رضيعة في قصف روسي على جنوب أوكرانيا

منذ ساعتين

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كييف: قُتل ستة أشخاص بينهم رضيعة في قصف روسي الأحد استهدف منطقة خيرسون في جنوب أوكرانيا، وفق ما أعلن وزير الداخلية الأوكراني إيغور كليمنكو.

وقال الوزير عبر تلغرام إن “روسيا قتلت ستة أشخاص في منطقة خيرسون”. وأرفق ذلك بصور عن آثار الهجوم أظهرت إحداها دخانا أسود يتصاعد فوق منزل.

وأوضح كليمنكو أن أربعة أشخاص قضوا في قرية شيروكا بالكا بينهم “زوج وزوجته وابنتهما البالغة 23 يوما، قتلوا جراء قصف العدو المدفعي”، مشيرا إلى أن “ابنهما البالغ من العمر 12 عاما نقل إلى المستشفى”، وأنه “في وضع حرج”.

كما قتل شخصان وأصيب ثالث بجروح في قرية ستانيسلاف، وفق ما أعلن الوزير، مشددا على ضرورة “وقف الإرهابيين بالقوة”.

وكانت خيرسون واحدة من أربع مناطق في أوكرانيا أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضمّها في أيلول/ سبتمبر. وانسحبت القوات الروسية من المدينة في أواخر العام الماضي، الا أنها واصلت استهداف التجمعات السكنية فيها.

(أ ف ب)

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  1. يقول قلم حر في زمن مر:
    أغسطس 13, 2023 الساعة 12:16 م

    هه الصواريخ لا تفرق بين صغير أو كبير 🤔😒

    رد

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