منوعات | أبيض و أسود

مقتل ستة أشخاص وفقدان أربعة جراء الأمطار الغزيرة بشمال شرقي الصين

منذ 45 دقيقة

حجم الخط
0

بكين: قتل ستة أشخاص فيما لا يزال أربعة آخرون في عداد المفقودين بعدما ضربت أمطار غزيرة مدينة شولان في مقاطعة جيلين بشمال شرقي الصين، وفقا لما قالته السلطات المحلية ليل السبت.

وذكرت وكالة أنباء شينخوا الصينية أنه تم إجلاء ما مجموعه 18 ألفا و 916 شخصا، كما تم إنشاء 21 مرفقا مؤقتا لإعادة التوطين. كما أعادت قوات الإنقاذ تشغيل 85 من مرافق الكهرباء و 26 من مرافق الاتصالات.

وتواصل سقوط الأمطار على مدينة شولان منذ ليل الثلاثاء الماضي. وحتى الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الجمعة الماضي، بلغ متوسط منسوب هطول الأمطار 7.111 ملم.

(د ب أ)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

سفارة بكين لدى روسيا تنتقد معاملة صينيين على الحدود
منذ يوم واحد
بيونغيانغ تندد بتقديم حزمة أسلحة أمريكية لتايوان وتصفها بأنها استفزاز “خطير”
4 - أغسطس - 2023
حول استمالة الجنوب: الرهان الصعب بين «مجموعة السبع» و«البريكس»
3 - أغسطس - 2023
وزير الخارجية الفلسطيني: إدارة بايدن “مخيبة للآمال” ونتجه إلى الصين
3 - أغسطس - 2023

إشترك في قائمتنا البريدية