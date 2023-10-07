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مقتل ستة سجناء جراء اضطرابات داخل سجن في الإكوادور- (تغريدة وفيديو)

منذ 47 دقيقة

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غواياكيل (الاكوادور): قُتل ستة سجناء الجمعة خلال “اضطرابات” شهدها سجن في غواياكيل، المدينة الكبيرة في جنوب غرب الإكوادور حيث خلف العنف بين السجناء أكثر من 430 قتيلا منذ العام 2021.

وقالت إدارة السجون الوطنية في بيان إن “واقعة حدثت” في أحد عنابر سجن غواياس 1 أسفرت عن ستة قتلى.

من جهتها، قالت النيابة العامة إنه “يجري تنفيذ البروتوكولات الأمنية (…) في مواجهة الاضطرابات التي حدثت بعد ظهر الجمعة”.

وقالت النيابة العامة عبر منصة X (تويتر سابقا) “في الساعات المقبلة، سينفذ عناصر عسكريون متخصصون أولى عمليات الدهم والاستطلاع … من أجل السيطرة على الوضع”.

غواياس 1 هو واحد من خمسة مرافق تشكل معا مجمعا كبيرا للسجون في غواياكيل.

في أواخر تموز/ يوليو، أسفرت أعمال شغب في سجن غواياس 1 عن أكثر من 30 قتيلا.

وذكرت تقارير صحافية أن الضحايا هم الكولومبيون الستة الذين قُبض عليهم عقب مقتل المرشح الرئاسي فرناندو فيلافيسينسيو في 9 آب/ أغسطس بينما كان يغادر تجمعا حاشدا في شمال كيتو قبل الجولة الأولى من الانتخابات.

وقال الرئيس اليميني غييرمو لاسو الموجود في نيويورك، عبر منصة X “في الساعات القليلة المقبلة سأعود إلى الإكوادور للاهتمام بهذا الوضع الطارئ”.

وكان مقررا أن يتوجه الرئيس من نيويورك إلى سيول في زيارة رسمية لإجراء محادثات تتعلق باتفاقية تجارية.

وأدى الصراع بين عصابات قوية مرتبطة بالكارتيلات الكولومبية والمكسيكية إلى مقتل أكثر من 430 سجينا في الإكوادور منذ عام 2021.

(أ ف ب)

 

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