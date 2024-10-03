مقتل ستة مهاجرين ضمن قافلة تضم العديد من المصريين برصاص الجيش المكسيكي في جنوب البلاد

مكسيكو: أعلنت وزارة الدفاع المكسيكية الأربعاء أنّ ستّة مهاجرين قُتلوا الثلاثاء في جنوب البلاد برصاص جنديين مكسيكيين أطلقا النار عليهم من طريق الخطأ على ما يبدو.

وقالت الوزارة في بيان إن أربعة مهاجرين لقوا مصرعهم في الحال بينما توفي آخران متأثرين بجراحهما بعد نقلهما إلى المستشفى.

ولم تحدّد الوزارة جنسيات الضحايا.

وأوضحت أنّ المهاجرين الستة الذين قتلوا كانوا ضمن قافلة مكوّنة من ثلاث مركبات تضمّ مجتمعة 33 مهاجرا “من الجنسيات المصرية والنيبالية والكوبية والهندية والباكستانية”.

وأضافت أنّ عشرة مهاجرين أصيبوا بالرصاص ونقلهم الجيش إلى المستشفى لتلقي العلاج، بينما لم يصب بأيّ أذى الباقون وعددهم 17 شخصا.

وبحسب رواية الجيش لما حدث فقد أطلق اثنان من جنوده النار مساء الثلاثاء بعد سماعهما دويّ “انفجارات” مصدرها موكب يضم ثلاث مركبات بينها شاحنتان تشبهان “تلك التي تستخدمها الجماعات الإجرامية في المنطقة”.

وأكّد الجيش أنّه طرد الجنديين اللذين أطلقا النار وأخطر النيابة العامة “لاستكمال الإجراءات القانونية المناسبة وتحديد المسؤوليات”، بحسب بيان الوزارة.

وشدّدت الوزارة في بيانها على أنّها “تؤكد من جديد التزامها العمل في إطار الامتثال الصارم لسيادة القانون تنفيذا لسياسة عدم الإفلات من العقاب”.

وتأتي هذا الواقعة غداة تولّي الرئيسة الجديدة كلوديا شينباوم مهامها.

ويعبر مئات آلاف المهاجرين المكسيك إلى الولايات المتحدة كل عام هربا من الفقر والعنف اللذين يجتاحا بلدانهم.

وعلى طريق هجرتهم الطويلة هذه، غالبا ما يقعون ضحايا لعصابات إجرامية أو يتعرضون لعمليات ابتزاز أو لحوادث عرضية.

ويسافر العديد من هؤلاء مختبئين في شاحنات مكتظة ويتعرضون لسوء معاملة على أيدي مهرّبيهم.

(أ ف ب)