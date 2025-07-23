سياسة | عربي | سوريا

مقتل سوري- أمريكي من الطائفة الدرزية في جنوب سوريا

منذ ساعتين

السويداء. 19 يوليو/تموز 2025. رويترز

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دمشق: قُتل رجل سوري-أمريكي من الطائفة الدرزية في جنوب سوريا، بعد أن علق في اشتباكات طائفية، الأسبوع الماضي، أثناء زيارته لأفراد من عائلته، بحسب ما أفاد به أقاربه ومسؤولون، يوم الثلاثاء.

وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية مقتل المواطن الأمريكي حسام سرايا في مدينة السويداء، وقدمت تعازيها لعائلته. وقال أقاربه وأصدقاؤه لوكالة “أسوشيتد برس” (أ ب) إن سرايا، وهو في منتصف الثلاثينيات ومن سكان أوكلاهوما، قُتل في هجوم وقع يوم الأربعاء الماضي.

واندلعت أعمال العنف في محافظة السويداء، حيث تُعد مدينة السويداء عاصمة المحافظة، في وقت سابق من هذا الشهر، بين أبناء الطائفة الدرزية وقبائل بدوية سنية محلية، ما أدى إلى تدخل قوات الحكومة السورية، التي وقفت فعليًا إلى جانب البدو.

وقُتل مئات الأشخاص، من المدنيين والمقاتلين، قبل أن يهدّئ وقفٌ لإطلاق النار وتيرة القتال. لكن الاشتباكات استؤنفت بعد أيام. وقالت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة إن أكثر من 130 ألف شخص نزحوا بسبب القتال.

وهددت هذه الاشتباكات الانتقال السياسي الهش في سوريا، وسلّطت الضوء على التحديات التي تواجهها الحكومة الجديدة، وهي تحاول ترسيخ سيطرتها على البلاد، بعد أشهر من إطاحة مقاتلين يقودهم الإسلاميون بالرئيس بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

كما تدخلت إسرائيل، حيث استهدفت القوات السورية في ضربات قالت إنها جاءت دفاعًا عن الدروز، الذين يُعدّون أيضًا أقلية بارزة في إسرائيل.

(أ ب)

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