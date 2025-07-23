مقتل سوري- أمريكي من الطائفة الدرزية في جنوب سوريا

دمشق: قُتل رجل سوري-أمريكي من الطائفة الدرزية في جنوب سوريا، بعد أن علق في اشتباكات طائفية، الأسبوع الماضي، أثناء زيارته لأفراد من عائلته، بحسب ما أفاد به أقاربه ومسؤولون، يوم الثلاثاء.

وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية مقتل المواطن الأمريكي حسام سرايا في مدينة السويداء، وقدمت تعازيها لعائلته. وقال أقاربه وأصدقاؤه لوكالة “أسوشيتد برس” (أ ب) إن سرايا، وهو في منتصف الثلاثينيات ومن سكان أوكلاهوما، قُتل في هجوم وقع يوم الأربعاء الماضي.

واندلعت أعمال العنف في محافظة السويداء، حيث تُعد مدينة السويداء عاصمة المحافظة، في وقت سابق من هذا الشهر، بين أبناء الطائفة الدرزية وقبائل بدوية سنية محلية، ما أدى إلى تدخل قوات الحكومة السورية، التي وقفت فعليًا إلى جانب البدو.

, [أحد الشهداء في هذا المقطع هو “حسام سرايا” يحمل الجنسية الأمريكية وقامت بقتلهِ عناصر وزارة الدفاع الإرهابي، هذه الإثباتات ورقة قوية لأهالي #السويداء أمام المجتمع الدولي والرأي العام الأمريكي pic.twitter.com/cBIKUD0wM7 — Dr. jida jiji (@Rashras44713729) July 21, 2025

وقُتل مئات الأشخاص، من المدنيين والمقاتلين، قبل أن يهدّئ وقفٌ لإطلاق النار وتيرة القتال. لكن الاشتباكات استؤنفت بعد أيام. وقالت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة إن أكثر من 130 ألف شخص نزحوا بسبب القتال.

وهددت هذه الاشتباكات الانتقال السياسي الهش في سوريا، وسلّطت الضوء على التحديات التي تواجهها الحكومة الجديدة، وهي تحاول ترسيخ سيطرتها على البلاد، بعد أشهر من إطاحة مقاتلين يقودهم الإسلاميون بالرئيس بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

كما تدخلت إسرائيل، حيث استهدفت القوات السورية في ضربات قالت إنها جاءت دفاعًا عن الدروز، الذين يُعدّون أيضًا أقلية بارزة في إسرائيل.

وسائل إعلام ومنصات إخبارية تنشر صورة لشاب أمريكي من أصل درزي لقي مصرعه خلال الاشتباكات في السويداء، وأفادت بأن اسمه حسام سرايا، وهو من خريجي جامعة أوكلاهوما. pic.twitter.com/tq8QUmwJCn — mahmoud khalil (@zorba222) July 21, 2025

(أ ب)