مقتل شابين شمال لبنان والجيش ينفذ انتشاراً ويضبط أسلحة حربية وذخائر- (تغريدات)

بيروت: نفّذَ الجيش اللبناني انتشاراً في منطقة القرنة السوداء شمال لبنان، إثر مقتل شابين بإطلاق نار، وضبط أسلحة حربية وكمية من الذخائر، وأوقف عدداً من الأشخاص.

وقال بيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني، مساء اليوم السبت، إنه “بتاريخ أول تموز/يوليو 2023، تعرّضَ أحد المواطنين لإطلاق نار في منطقة القرنة السوداء، ما أدى إلى مقتله، كما قُتل لاحقاً مواطن آخر في المنطقة عينها. ونفذ الجيش انتشاراً في المنطقة، ويعمل على متابعة الموضوع لكشف ملابساته، كما أوقف عدداً من الأشخاص، وضبط أسلحة حربية وكمية من الذخائر”.

بتاريخ ٢٠٢٣/٧/١، تعرّض أحد المواطنين لإطلاق نار في منطقة القرنة السوداء ما أدى إلى مقتله، كما قُتل لاحقًا مواطن آخر في المنطقة عينها. وقد نفذ الجيش انتشارًا في المنطقة ويعمل على متابعة الموضوع لكشف ملابساته، كما أوقف عددًا من الأشخاص وضبط أسلحة حربية وكمية من الذخائر. ٢/١ pic.twitter.com/6A2jhIA5uY — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) July 1, 2023

وأضاف البيان: ” لما كانت قيادة الجيش حذّرت، في بيان سابق بتاريخ 12 حزيران/يونيو 2023، المواطنين من الاقتراب من منطقة التدريب العسكرية في القرنة السوداء، تعيد التشديد على عدم اقتراب المواطنين كافة من هذه المنطقة تحت طائلة المسؤولية، وحفاظاً على سلامتهم، ومنعاً لوقوع حوادث مماثلة”.

نستنكر بشدة اي عمل عنفي لحل اي مشكلة خلافية بين اللبنانيين،وخصوصا الحادثة الاليمة التي جرت اليوم في القرنة السوداء ومقتل الشاب هيثم طوق، ونتقدم بأحرّ التعازي من ذويه ومن جميع اهالي بشري، ونناشد المواطنين في بلدتي بشري وبقاعصفرين الجارتين ان يحتكموا الى العقل والحكمة والقضاء.

١/٣ — Fayssal Karame (@faysalkarame) July 1, 2023

وكانت “الوكالة الوطنية للإعلام” اللبنانية الرسمية قد أعلنت، في وقت سابق اليوم، عن “مقتل الشاب هيثم طوق في منطقة القرنة السوداء- بشري على يد قناصين، ويقوم طيران الجيش اللبناني في هذه الأثناء بتمشيط المنطقة، بحثاً عن المجرمين”.

من جهته تابع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي “حادث مقتل الشاب هيثم طوق بالرصاص في منطقة القرنة السوداء، عبر سلسلة اتصالات، أبرزها مع قائد الجيش العماد جوزف عون والمراجع الأمنية والقضائية المختصة”، بحسب بيان صادر عن الموقع الرسمي لميقاتي.

وأعلن ميقاتي أن “هذه الحادثة مدانة، وستتم ملاحقة مرتكبيها وتوقيفهم ليأخذ القانون مجراه وليكونوا عبرة لغيرهم”. مشدداً، خلال اتصال مع نائب بشري السيدة ستريدا جعجع، على “ضرورة تحلي الجميع بالحكمة وعدم الانجرار إلى أي ردات فعل، خصوصاً في هذا الظرف الدقيق الذي نعيشه”.

جريمة القرنة السوداء مستنكرة ومرفوضة وعلى القوى الأمنية إعتقال الفاعلين وإحالتهم الى القضاء لإنزال أشد العقوبات بهم — Wiam Wahhab (@wiamwahhab) July 1, 2023

ولاحقا أعلنت “الوكالة الوطنية للإعلام” اللبنانية الرسمية عن ” مقتل شاب ثان قنصاً في منطقة القرنة السوداء- بشري”.

( د ب أ)